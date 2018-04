Salah bảnh bao đi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League

Mohamed Salah đã nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017/2018" do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng. Mohamed Salah (Ai Cập) là cầu thủ châu Phi thứ 2 nhận danh hiệu này trong vòng 3 năm qua. Trước đó, Riyad Mahrez (Algeria) đã được vinh danh vào năm 2016. Mohamed Salah đã thể hiện phong độ khủng khiếp ở Premier League mùa giải này khi đã ghi 31 bàn sau 35 trận. Mohamed Salah vẫn còn cơ hội phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Premier League (34 bàn) do Andy Cole và Alan Shearer nắm giữ. Mohamed Salah diện vest bảnh bao tới dự lễ trao giải của PFA cùng thủ quân Liverpool, Jordan Henderson. Mohamed Salah chia sẻ, đây là thành quả tuyệt vời sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân trong thời gian qua. Mohamed Salah chia sẻ: "Tôi là cầu thủ Ai Cập đầu tiên nhận giải thưởng này, nhưng hy vọng không phải người cuối cùng". Hậu vệ Marcos Alonso của Chelsea là một thành viên trong "Đội hình xuất sắc nhất mùa" do PFA bình chọn. HLV ĐT Anh, Gareth Southgate tới dự lễ trao giải của PFA. Thủ quân U20 Anh vô địch U20 World Cup 2017, Lewis Cook được chú ý khi đi cùng cô bạn gái xinh đẹp Loretta Bennett Leroy Sane nhận giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League 2017/2018". Tiền đạo Fran Kirby của Chelsea nhận giải "Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018" do PFA bình chọn. Cựu hậu vệ ĐT nữ Anh, Casey Stoney nhận giải "Thành tự đặc biệt" của PFA. Tiền đạo Lauren Hemp của Man City nhận giải "Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018" do PFA bình chọn. fdedc60cb8fdfd2b271f647ef19b92b2/5ae00748/2018_04_23/MkHbJNoaVAeUewolg2nzYA/Mohamed_Salah_The_PFA_Premier_League_Player_of_the_Year.mp4

