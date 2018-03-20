Sao MU và 11 “bom tấn” NHA sẽ được kích nổ ở chuyển nhượng Hè

Cập nhật lúc: 20:00 20/03/2018 (GMT+7)

VOV.VN -Tờ Fourfourtwo đã đưa ra 11 cầu thủ ở Ngoại Hạng Anh nhiều khả năng sẽ có bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới đây.

Trường Giang/VOV.VN
Theo Fourfourtwo
Số trang:

Tin tài trợ

VOV_AllPage
VOV-home-photo-left-160x600
VOV-home-photo-balloonads
x