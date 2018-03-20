Sao MU và 11 “bom tấn” NHA sẽ được kích nổ ở chuyển nhượng Hè

Việc Alexis Sanchez cập bến MU khiến vị trí trong đội hình của Anthony Martial không được đảm bảo, do vậy nhiều khả năng chân sút người Pháp sẽ rời Old Trafford để tìm bến đỗ mới. Dưới đây là 11 cầu thủ của Ngoại hạng Anh có khả năng tìm bến đỗ mới ở chuyển nhượng mùa Hè:
1. EDEN HAZARD (CHELSEA)
2. ANTHONY MARTIAL (MU)
3. JACK WILSHERE (ARSENAL)
4. JONNY EVANS (WEST BROM)
5. RIYAD MAHREZ (LEICESTER)
6. RICHARLISON (WATFORD)
7. DANNY ROSE (TOTTENHAM)
8. LUKE SHAW (MU)
9. MANUEL LANZINI (WEST HAM)
10. SIMON MIGNOLET (LIVERPOOL)
11. ALFIE MAWSON (SWANSEA)
|
3. JACK WILSHERE (ARSENAL)
|
4. JONNY EVANS (WEST BROM)
|
5. RIYAD MAHREZ (LEICESTER)
|
7. DANNY ROSE (TOTTENHAM)
|
9. MANUEL LANZINI (WEST HAM)
|
10. SIMON MIGNOLET (LIVERPOOL)
|
11. ALFIE MAWSON (SWANSEA)