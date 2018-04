Hôm nay (19/4), tại Lầu 15 - Tòa nhà HDBank Tower, số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM đã diễn ra Lễ công bố và ra mắt Nhà tài trợ chính, Nhà tài trợ đồng hành Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018 và Giải Futsal HDBank Cup Quốc gia 2018.

Tha dự Lễ công bố và ra mắt Nhà tài trợ chính, Nhà tài trợ đồng hành Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018 và Giải Futsal HDBank Cup Quốc gia 2018 có sự hiện diện của đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT); Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); Sở VHTT TP.HCM; Sở VHTT TP. Đà Nẵng; Nhà tài trợ chính - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Nhà tài trợ bạc - Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand), các nhà tài trợ đồng hành, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí, các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.

Sắp khởi tranh Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018.

Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018 là năm thứ hai liên tiếp VFF và VOV phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 01/5/2017 đến 29/9/2018. Giải năm nay có 12 đội bóng/CLB, trong đó có 11 đội bóng/CLB tham dự Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2017 và 01 đội lần đầu đăng ký tham dự, được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn I (Vòng loại) gồm 06 đội, trong đó có 05 đội tham dự giải Futsal Vô địch Quốc gia 2017 là: Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng, Hoàng Thư Đà Nẵng, Sanest Tourist Khánh Hoà, Kim Toàn Đà Nẵng và 01 đội lần đầu tham dự là VietFootball. Thể thức thi đấu: 06 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Chọn 04 đội có thứ hạng cao nhất tham dự Giai đoạn II của giải.

Giai đoạn II gồm có 10 đội, trong đó có 06 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2017 đó là các đội: Thái Sơn Nam, Sanatech Khánh Hòa, HPN Phú Nhuận, Sanna Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc và 04 đội vượt qua Vòng loại.

Thể thức thi đấu: 10 đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 6 sẽ được đặc cách tham dự Giai đoạn II giải Futsal Vô địch Quốc gia năm 2019, các đội khác sẽ phải tham dự vòng loại. Ngoài ra, các đội xếp thừ thứ 1 đến thứ 5 sẽ được đặc cách tham dự Giai đoạn II giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2018.

Đội vô địch giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal Vô địch các CLB châu Á; đội xếp thứ Nhì sẽ tham dự giải Vô địch các CLB Futsal Đông Nam Á, với các điều kiện đội bóng/CLB đáp ứng đầy đủ về tài chính và các tiêu chí, quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hoặc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trong trường hợp CLB/ đội bóng không đáp ứng được tiêu chí, quy định và tài chính thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ xem xét và quyết định đội có thứ hạng kế tiếp tham dự giải AFC hoặc AFF.

Theo kế hoạch, giai đoạn I (vòng loại) của Giải Futsal HDBank VĐQG 2018 sẽ diễn ra từ ngày 01/5-09/5/2018 tại Cung Thể thao Tiên Sơn - TP.Đà Nẵng. Lượt đi Giai đoạn II được tổ chức từ ngày 13/5-03/6/2018 cũng tại Cung Thể thao Tiên Sơn - TP.Đà Nẵng. Lượt về Giai đoạn II được tổ chức từ ngày 07/9-29/9/2018. Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24/11đến ngày 3/12/2018 tại Nhà thi đấu Phú Thọ – TP.HCM.

Nét mới của mùa giải 2018, đó là việc Ban tổ chức sẽ tổ chức một giải đấu đồng hành giành cho sinh viên, đó là các đội bóng đến từ các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn hai thành phố Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tổ chức giải đấu cho các đội bóng/CLB Futsal chuyên nghiệp. Với việc tổ chức Giải Futsal HDBank sinh viên đồng hành, Ban tổ chức kỳ vọng tạo nên một sân chơi cho những người đam mê môn bóng đá trong nhà, đặc biệt là giới trẻ. Việc tổ chức giải đấu đồng hành còn nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung, bộ môn Futsal nói riêng trên cả nước, qua đó phát hiện ra các tài năng để phát triển nguồn nhân lực cho các các câu lạc bộ, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, giải đấu đồng hành giành cho sinh viên cũng góp phần thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ tinh thần, tiếp thêm động lực thi đấu cho các cầu thủ Futsal chuyên nghiệp.

Mùa giải 2017, CLB Thái Sơn Nam vẫn chứng tỏ sức mạnh của mình ở giải trong nước, khi tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia, cùng với đó là ngôi vô địch giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia. Với lực lượng hùng hậu, họ tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua tại mùa giải 2018. Tuy nhiên, chặng đường để đến với ngôi vô địch của đội bóng này giờ đây khó khăn hơn rất nhiều so với các năm trước, khi những đối thủ khác đều đang có sự tiến bộ theo thời gian để không những bắt kịp mà sẵn sàng soán ngôi khi có cơ hội.

Nhìn lại năm 2017, tuy chưa thành công cả ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, nhưng không thể phủ nhận Giải Futsal HDBank VĐQG lần đầu tiên gắn với thương hiệu HDBank đã thành công rực rỡ. Với việc các trận đấu có sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ là niềm vui không chỉ của đơn vị tổ chức, mà còn là của nhà tài trợ Kim cương HDBank.

Bên cạnh đó, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2017 với các trận đấu kịch tính, chất lượng và những cuộc rượt đuổi tỉ số từ giờ đấu chính thức sang loạt “đấu súng” đã đưa Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2017 lên một tầm cao mới. Theo đánh giá của giới chuyên môn và các cơ quan thông tấn báo chí, hai giải đấu quốc nội lần đầu tiên gắn tên HDBank đã thành công hơn cả mong đợi, cả về chất lượng chuyên môn lẫn quy mô tổ chức.

Năm 2017 còn đánh dấu sự thành công của thương hiệu này khi HDBank là tài trợ chính tại Giải Futsal vô địch Đông Nam Á cup HDBank 2017, được tổ chức vào tháng 11/2017 tại Tp.HCM. Dù đội chủ nhà thất bại, nhưng lại là niềm tự hào mà HDBank mang lại cho futsal, cho đất nước. Trong suốt 14 lần tổ chức, chưa lần nào mà người hâm mộ đến sân cổ vũ đông đảo và cuồng nhiệt như ở lần tổ chức này.

Việc có nhiều cơ quan thông tấn trong khu vực cũng như quốc tế tới theo dõi, đưa tin càng chứng tỏ sức hút của giải. Một giải đấu mà các quan chức của AFF đã phải dành không ít lời khen về cả chuyên môn, công tác tổ chức, tuyên truyền...

Mùa giải 2018, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia và giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia tiếp tục nhận được sự tài trợ của Nhà tài trợ Kim cương - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Nhà tài trợ bạc - Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand).

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam. Hơn 28 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam và đang vươn mình ra thế giới, HDBank có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ hiện đại, cung cấp đa dạng về dịch vụ tài chính ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Với cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng, HDBank luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và liên tục.

HDBank đã nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng: Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng, Cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng tốt nhất năm 2017 do Tạp chí Asiamoney trao tặng, nhiều năm liền nhận giải thưởng “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất” do Tạp chí uy tín Asiamoney, Euro Money trao tặng…

Đối với các hoạt động xã hội, HDBank đã góp phần đem lại chương trình chăm sóc sức khỏe đến tay những người cận nghèo trên khắp cả nước với hơn 14.000 tấm thẻ bảo hiểm y tế; tài trợ chi phí phẫu thuật mắt cho bà con nghèo bị đục thủy tinh thể. HDBank cũng tự hào góp phần vào sự phát triển của nền thể thao Việt Nam.

Sau nhiều năm đồng hành cùng cờ vua Việt Nam, năm 2017, HDBank bắt đầu tham gia tài trợ cho Futsal Việt Nam qua 3 giải đấu lớn: giải vô địch HDBank Futsal Đông Nam Á, giải Vô địch Quốc gia HDBank Futsal và Cúp quốc gia HDBank Futsal. Với sự đồng hành của HDBank, Futsal đã trở nên quen thuộc và có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với khán giả trong nước cũng như khu vực.

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand) sau gần 15 năm hoạt động với vốn điều lệ hiện khoảng 650 tỷ đồng, gồm 09 công ty thành viên và quy mô nhân sự khoảng 350 người, Công ty đã và đang xây dựng hướng đi phù hợp trên nền tảng vững chắc và thế mạnh mà Công ty đang sở hữu, đó là đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, quản lý và tiếp thị dự án, quản lý cao ốc văn phòng cho thuê, tư vấn thiết kế và trang trí nội thất, trang trí ngoại thất, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Phương châm kinh doanh của CityLand là “Chất lượng - Uy tín - Chuyên nghiệp”. Phương châm này mang tính dài hạn và được phổ biến sâu rộng trong toàn Công ty để mỗi thành viên hiểu, tự hào và toàn tâm, toàn ý thực hiện. Chính những điều này đã góp phần tạo nên phần hồn cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.

Giải vô địch Quốc gia Futsal 2018 có tên gọi chính thức là Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018. Đội đoạt Cúp vô địch sẽ nhận giải thưởng trị giá 300.000.000 đồng, CLB thứ Nhì 150.000.000 đồng, CLB thứ Ba 80.000.000 đồng, Giải phong cách 30.000.000đ đồng. Ngoài ra, BTC cũng sẽ có các giải thưởng phụ khác.

Cúp Quốc gia Futsal 2018 có tên gọi chính thức là giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2018. Đội đoạt Cúp vô địch sẽ nhận giải thưởng trị giá 120.000.000 đồng, CLB thứ Nhì 70.000.000 đồng, CLB hạng Ba 35.000.000 đồng, Giải phong cách 15.000.000 đồng. Ngoài ra, BTC cũng sẽ có các giải thưởng phụ khác.

Mùa giải 2018 bắt đầu với trận khai mạc vòng loại vào ngày 01/5/2018 tại Cung thể thao Tiên Sơn – Tp. Đà Nẵng sẽ là chủ đề hấp dẫn trên các phương tiện truyền thông. Sức hút của giải được kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ từ sân bóng cho đến khán đài, tạo nên không khí của những ngày hội bóng đá thực sự, đem đến niềm vui, cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Futsal Việt Nam.

VOV và VFF tin rằng, với những nỗ lực đổi mới không ngừng trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành giải từ BTC, cùng sự tin tưởng,đồng hành của các Nhà tài trợ, các Giải Quốc gia Futsal 2018 sẽ gặt hái được nhiều thành công, đem đến nhiều điều mới mẻ cùng những trận cầu hấp dẫn, sôi động và có chất lượng chuyên môn cao cho người hâm mộ bóng đá trong nhà cả nước./.