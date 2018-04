Sergio Aguero và những ca chấn thương đáng tiếc nhất vòng 33 NHA

Trong trận đấu đón tiếp Liverpool cuối tuần này, Everton sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Gylfi Sigurdsson hiện đang chấn thương nặng ở đầu gối (Ảnh: Goal). Hậu vệ Mason Holgate cũng không thể ra sân vì chấn thương ở mắt cá chân (Ảnh: Sky Sports). Với chấn thương kinh hoàng trong trận gặp Westbrom, tiền vệ James McCarthy tiếp tục nghỉ thi đấu đến hết mùa (Ảnh: Sky Sports). Cùng số phận với người đồng đội McCarthy, trung vệ Eliaquim Mangala sẽ trở thành khán giả đến hết mùa giải với chấn thương dây chằng nghiêm trọng (Ảnh: TalkSport). Với chấn thương háng trong trận đối đầu với Man City giữa tuần, nhiều khả năng HLV Jurgen Klopp sẽ không liều lĩnh tung Mohamed Salah vào sân (Ảnh: Goal). Để hồi phục sau cuộc phẫu thuật chấn thương đùi, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Joe Matip trong phần còn lại của mùa giải (Ảnh: Sky Sports). Hậu vệ Joe Gomez gặp chấn thương mắt cá chân tiếp tục ngồi ngoài trong trận đấu gặp Everton (Ảnh: Sky Sports). Gặp chấn thương nhỏ trong những trận đấu vừa qua, khả năng ra sân của Dominic Solanke và Emre Can vẫn đang còn bỏ ngỏ (Ảnh: Sky Sports). Trong trận derby thành Manchester vòng 33, nhiều khả năng Pep Guardiola sẽ không dám mạo hiểm tung Sergio Aguero khi anh đang hồi phục chấn thương đầu gối (Ảnh: Daily Star). Tương tự Aguero, hậu vệ Benjamin Mendy có thể cũng sẽ ngồi ngoài sân để đảm bảo bình phục chấn thương hoàn toàn (Ảnh: Givemesport). Mourinho đang gặp khá nhiều thuận lợi khi không có chấn thương đáng lo lắng nào trong đội hình, tuy nhiên Daley Blind và Sergio Romero nhiều khả năng vẫn chưa thể ra sân (Ảnh: Beinsports). Cùng lúc đó, Mourinho sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi Phil Jones, Marouane Fellaini và Marcos Rojo đều đã có thể thi đấu trở lại (Ảnh: Squawka). Nhiều khả năng Willy Caballero sẽ tiếp tục thay thế Thibaut Courtois sau khi thủ thành người Bỉ gặp phải chấn thương gân kheo (Ảnh: Daily Mirror). Sau khi bỏ lỡ trận đấu với Tottenham cuối tuần qua, khả năng Pedro và Davide Zappacosta được ra sân vẫn còn bỏ ngỏ (Ảnh: Standard). Trung vệ David Luiz với chấn thương đầu gối sẽ tiếp tục phải nghỉ ngơi ít nhất trong 2 tuần nữa (Ảnh: Sky Sports). Trong đội hình của Westham, cái tên mới nhất gia nhập dàn cầu thủ chấn thương là Michail Antonio với vấn đề ở gân kheo (Ảnh: Squawka). Andy Carroll sẽ tiếp tục làm khán giả trong trận đấu tới, trong khi HLV Moyes có thể sẽ chào đón sự trở lại của Javier Hernandez và Manuel Lanzini (Ảnh: Sky Sports). Winston Reid hiện gặp phải chấn thương ở đầu gối, trong khi James Collins với chấn thương gân kheo chưa chắc có thể thi đấu (Ảnh: Talk Sport). Pedro Obiang có thể sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại cả mùa giải sau khi gặp chấn thương đầu gối (Ảnh: The Sun). Với Arsenal, họ sẽ mất đi sự phục vụ của Henrikh Mkhitaryan trong trận tiếp đón Southampton tại vòng 33 bởi chấn thương đấu gối sau trận thắng CSKA Moscow (Ảnh: Metro). Thủ môn David Ospina cũng sẽ phải ngồi ngoài sân khoảng 2-3 tuần tới go gặp chấn thương ở mắt cá (Ảnh: Metro). Sở hữu gần như đầy đủ đội hình mạnh nhất, Southampton chỉ gặp phải nỗi bận tâm với chấn thương nhẹ của đội trưởng Steven Davis (Ảnh: Sky Sports).

