So sánh đội hình trận bán kết Pháp vs Bỉ: “Gà trống” nhỉnh hơn?

Thủ môn: Courtois (8 điểm) vs Lloris (8 điểm). Hậu vệ cánh phải: Meunier (7 điểm) vs Pavard (8 điểm). Trung vệ: Alderweireld (8 điểm) vs Varane (8,5 điểm). Trung vệ: Kompany (8 điểm) vs Umtiti (7,5 điểm) Hậu vệ trái: Vertonghen (7 điểm) vs Hernandez (7,5 điểm) Tiền vệ: Fellaini (7 điểm) vs Pogba (8 điểm) Tiền vệ: Witsel (7 điểm) vs Kante (8,5 điểm) Tiền vệ: De Bruyne (9 điểm) vs Griezmann (9 điểm) Hộ công: Mertens (7,5 điểm) vs Mbappe (8,5 điểm). Hộ công: Hazard (8,5 điểm) vs Matuidi (7 điểm) Trung phong cắm: Lukaku (8,5 điểm) vs Giroud (7,5 điểm) HLV: Martinez (7,5 điểm) vs Deschamps (7 điểm) Tồng điểm: Bỉ 93 điểm vs Pháp 95 điểm.

