Cùng nhìn lại sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của tân Tổng thống Liberia - George Weah: Tiền đạo George Weah khởi nghiệp tại đội bóng quê nhà Mighty Barrolle, nơi ông có màn ra mắt ở mùa giải 1985-1986 với 5 bàn thắng sau 10 lần ra sân và vô địch cả giải VĐQG Liberia lẫn cúp Quốc gia Liberia. Sau khi khoác áo các đội bóng châu Phi như Tonnerre Yaoundé, Invincible Eleven và African Sports, George Weah sang châu Âu chơi bóng và đầu quân cho AS Monaco năm 1992. Sau 4 năm khoác áo AS Monaco, ghi 47 bàn sau 103 trận mà chỉ giành được 1 cúp Quốc gia Pháp năm 1991, George Weah chuyển sang khoác áo PSG, nơi ông giành chức vô địch Ligue 1 mùa giải 1993/1994 và 3 danh hiệu khác. Chuyển tới AC Milan năm 1995, George Weah trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới ở thời điểm đó. Chân sút người Liberia sở hữu 46 bàn thắng sau 114 lần ra sân cho AC Milan và giành 2 Scudetto ở các mùa giải 1995/1996, 1998/1999. Quả bóng vàng năm 1995 là mốc son huy hoàng nhất trong sự nghiệp của George Weah. Cho đến nay, ông vẫn là cầu thủ châu Phi duy nhất từng giành được danh hiệu Quả bóng vàng. George Weah cũng 3 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi vào các năm 1989, 1994 và 1995. George Weah rời AC Milan tới Chelsea theo dạng cho mượn năm 2000 và góp công giúp The Blues giành FA Cup vào cuối mùa giải. Tiền đạo người Liberia cũng có thời gian ngắn ngủi khoác áo Man City năm 2000, khi chỉ thi đấu vỏn vẹn 7 trận cho nửa xanh thành Manchester. Marseille là đội bóng châu Âu cuối cùng mà George Weah khoác áo, trước khi ông kết thúc sự nghiệp bóng đá ở Al Jazira (UAE) năm 2003 ở tuổi 37. Trong 20 năm khoác áo ĐTQG Liberia, George Weah chơi 60 trận và ghi 22 bàn thắng nhưng không thể một lần giành vé dự World Cup. Sở hữu kỹ năng săn bàn thượng thừa cùng sức mạnh "như một đoàn tàu hỏa" là những ấn tượng mà giới mộ điệu nhớ về lối chơi của George Weah. Sau khi kết thúc nghiệp quần đùi áo số, George Weah quyết định trở thành chính trị gia tại quê hương Liberia. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Liberia vừa qua, George Weah đã đánh bại đối thủ là đương kim Phó tổng thống Joseph Boakai trong cuộc so găng trực tiếp ở vòng hai cuộc bầu cử để trở thành Tổng thống thứ 25 của Liberia.