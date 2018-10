Thầy trò Mourinho mặt lạnh như tiền khi trở về Manchester

HLV Mourinho mặt lạnh như tiền, khi trở về nhà sau trận đấu với Chelsea ở vòng 9 Premier League (Ảnh: Zenpix) Nhìn chung tâm trạng của các cầu thủ "Quỷ đỏ" đều không vui, khi đánh rơi chiến thắng ở phút bùi giờ (Ảnh: Zenpix). (Ảnh: Zenpix) Martial - người ghi cú đúp cho MU ở trận chiến với Chelsea khá lạnh lùng khi trở về thành phố Manchester (Ảnh: Zenpix) Ở trận cầu tâm điểm vòng 9, Antonio Rudiger đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea ở phút 21 (Ảnh: Daily Mail) Ảnh: Daily Mail Tuy nhiên, ở hiệp thi đấu thứ 2 các cầu thủ MU đã chơi rất tốt (Ảnh: Daily Mail). Họ có được 2 bàn thắng do công của Martial ở các phút 55 và 73 để dẫn ngược The Blues (Ảnh: Getty). Trong thời gian bù giờ, Ross Barkley ghi bàn gỡ hòa mang về 1 điểm cho Chelsea (Ảnh: Getty). Trợ lý Marco Ianni của Chelsea ăn mừng khiêu khích HLV Mourinho khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha nóng mắt (Ảnh: Getty) "Người đặc biệt" định dạy cho Marco Ianni bài học, nhưng các nhân viên an ninh đã khuyên can (Ảnh: Daily Mial). HLV Mourinho cho biết: “Tôi không bực bội vì kết quả của trận đấu. Những gì xảy ra là với trợ lý của Sarri. Đó không phải màn ăn mừng mà là hành động rất thiếu giáo dục. Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong sự nghiệp và có thể tiếp tục phạm sai lầm. Vì vậy. khi ông ta gặp tôi nói lời xin lỗi, tôi chấp nhận và nói hãy quên mọi chuyện đi. Sarri là người đầu tiên tới nói với tôi rằng ông ta sẽ giải quyết tình hình” (Ảnh: Daily Mail).

