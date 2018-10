Thể thao 24h: Martial khiến ban lãnh đạo MU sốc nặng

Bản tin thể thao tối 26/10 có những nội dung chính sau đây: Marcelo báo tin vui cho Real Marcelo dính chấn thương ở trận Plzen trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Theo thông tin mới nhất từ Marca, hậu vệ người Brazil đã bình phục và sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Barca diễn ra vào Chủ nhật tuần này. Ilkay Gundogan sắp được gia hạn hợp đồng Thông tin từ Daily Mail, ban lãnh đạo Man City tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Ilkay Gundogan. Được biết, ở bản hợp đồng mới tiền vệ người Đức sẽ nhận lương 90.000 bảng/tuần. Real bạo chi vì HLV Pochettino Hiện tại, hợp đồng của HLV Pochettino với Tottenham vẫn còn thời hạn tới năm 2023. Theo The Sun, ban lãnh đạo Real sẵn sàng chi 40 bảng để phá vỡ hợp đồng của chiến lược gia 46 tuổi với đội chủ sân White Hart Lane. Martial khiến ban lãnh đạo MU sốc nặng Sky Sports đưa tin, Anthony Martial đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của MU. Hợp đồng của cầu thủ người Pháp với đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào năm 2019. Victor Moses cân nhắc rời Chelsea Mùa giải năm nay, Victor Moses mới ra sân tổng cộng 143 phút cho Chelsea trên mọi đấu trường do HLV Maurizio Sarri thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3. Theo Mirror, tiền vệ này đang lên kế hoạch rời The Blues ở tháng 1/2019 để được ra sân nhiều hơn./.

Bản tin thể thao tối 26/10 có những nội dung chính sau đây: Marcelo báo tin vui cho Real Marcelo dính chấn thương ở trận Plzen trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Theo thông tin mới nhất từ Marca, hậu vệ người Brazil đã bình phục và sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Barca diễn ra vào Chủ nhật tuần này. Ilkay Gundogan sắp được gia hạn hợp đồng Thông tin từ Daily Mail, ban lãnh đạo Man City tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Ilkay Gundogan. Được biết, ở bản hợp đồng mới tiền vệ người Đức sẽ nhận lương 90.000 bảng/tuần. Real bạo chi vì HLV Pochettino Hiện tại, hợp đồng của HLV Pochettino với Tottenham vẫn còn thời hạn tới năm 2023. Theo The Sun, ban lãnh đạo Real sẵn sàng chi 40 bảng để phá vỡ hợp đồng của chiến lược gia 46 tuổi với đội chủ sân White Hart Lane. Martial khiến ban lãnh đạo MU sốc nặng Sky Sports đưa tin, Anthony Martial đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của MU. Hợp đồng của cầu thủ người Pháp với đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào năm 2019. Victor Moses cân nhắc rời Chelsea Mùa giải năm nay, Victor Moses mới ra sân tổng cộng 143 phút cho Chelsea trên mọi đấu trường do HLV Maurizio Sarri thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3. Theo Mirror, tiền vệ này đang lên kế hoạch rời The Blues ở tháng 1/2019 để được ra sân nhiều hơn./.