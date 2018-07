Thể thao 24h: MU gặp khó trận khai màn mùa giải mới vì World Cup 2018

Vì World Cup, MU gặp khó ở trận khai màn mùa giải mới

Mới đây, HLV Mourinho đã xác nhận 12 cầu thủ sẽ vắng mặt trong trận khai màn tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/2019. Đó là Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Phil Jones, Ashley Young, Marcos Rojo, David de Gea, Nemanja Matic, Victor Lindelof và bản hợp đồng mới- Fred.

HLV Mourinho đau đầu khi thiếu vắng 12 cầu thủ trong đội một của MU trước mùa giải mới. (Ảnh: Getty)

Lý do được HLV Mourinho chia sẻ là những cầu thủ này vừa thi đấu tại World Cup 2018, do vậy họ cần nghỉ ngơi để lấy lại thể lực và thể trạng tốt nhất. Ông nói: “Chúng tôi sẽ thiếu vắng 12 cầu thủ ở trận đấu khai màn Ngoại hạng Anh 2018/2019 với Leicester City. Các cầu thủ này vừa thi đấu tại World Cup 2018, do vậy họ cần phải nghỉ tối thiểu 3 tuần để lấy lại thể lực tốt nhất”.

Vào ngày 19/7 tới đây, MU sẽ có trận giao hữu với CLB America của Mexico tại Arizona, Mỹ. Và vào 11/8, Quỷ đỏ sẽ có trận khai màn tại Ngoại hạng Anh 2018/2019 với Leicester City trên sân nhà Old Trafford.

Đánh bại Croatia với tỉ số 4-2, Pháp giành chức vô World Cup 2018 VOV.VN - Mbappé ghi bàn, Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Croatia để vô địch World CUp 2018. Đây là lần thứ 2 gà trống gô-loa vô địch thế giới.

Đánh bại Croatia, Pháp bước lên bục cao nhất tại World Cup 2018

Ở trận chung kết World Cup 2018, Pháp đã vượt qua Croatia với tỷ số chung cuộc 4-2, bằng các pha lập công của Griezmann, Pogba, Mbappe cùng pha phản lưới nhà của Mandzukic.

Kết quả này giúp Gà Trống chính thức trở thành nhà vô địch tại Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần thứ 2, ĐT Pháp bước lên đỉnh cao nhất của một kỳ World Cup.

Lễ bế mạc World Cup 2018: Luzhniki gửi lời chào đến thế giới VOV.VN - Chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút, nhưng lễ bế mạc World Cup đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Harry Kane trở thành “Vua phá lưới” tại World Cup 2018

Với 6 bàn thắng, Harry Kane đã vượt qua hàng loạt các ứng viên nặng ký khác để trở thành Vua phá lưới ở World Cup năm nay./.