Thể thao 24h: Việt Nam và Trung Quốc thẳng tiến tứ kết Asian Cup 2019

Việt Nam và Trung Quốc thẳng tiến tứ kết Asian Cup 2019

Ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đụng độ với ĐT Jordan. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn so với ĐT Jordan, nhưng ĐT Việt Nam có ngày thi đấu xuất sắc khi cầm hoà đại diện tới từ Trung Đông sau 120 phút thi đấu với tỷ số 1-1.

ĐT Việt Nam chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup 2019. (Ảnh: Getty)

Bước vào loạt đá luân lưu, sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo đánh bại ĐT Jordan với tổng tỷ số là 3-5, qua đó chính thức trở thành đội bóng đầu tiên có mặt tại vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Với chiến thắng này, ĐT Việt Nam sẽ đụng độ đội thắng ở cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia.

Cũng ở lượt trận này, Trung Quốc và Iran lần lượt đánh bại Thái Lan, Oman để ghi tên mình vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Man City cán mốc 100 bàn thắng

Giành chiến thắng 3-0 trước Huddersfield ở vòng 23 Premier League 2018/2019, Man City trở thành đội bóng đầu tiên ở châu Âu cán mốc 100 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa giải 2018/2019.

Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola có 56 điểm, kém Liverpool 4 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa giải năm nay.

Văn Lâm được báo nước ngoài ca ngợi

Tờ Four Four Two đã ca ngợi Văn Lâm là "Người hùng của ĐT Việt Nam" khi thủ môn này bắt luân lưu tốt giúp "Những ngôi sao vàng" trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019./.