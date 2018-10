Tin chuyển nhượng ngày 25/10: MU “gây sốc” với Victor Moses

1. MU “gây sốc” với Victor Moses: Tin từ The Sun, HLV Mourinho muốn đưa Victor Moses về MU, bất chấp việc ngôi sao này đã mất hút trong đội hình của Chelsea kể từ khi HLV Maurizio Sarri tiếp quản ghế nóng ở The Blues. Victor Moses được Transfermarkt định giá chỉ vào khoảng 18 triệu Bảng. 2. Brighton & Hove Independent “giải cứu” Alberto Moreno: Brighton & Hove Independent muốn ký hợp đồng với Alberto Moreno, hậu vệ 26 tuổi của Liverpool đã đánh mất vị trí của mình vào tay Andy Robertson. Hợp đồng của Moreno với The Kop chỉ còn thời hạn 1 năm. Theo The Sun, Liverpool không quá mặn mà trong việc giữ chân cầu thủ này. 3. Toby Alderweireld để ngỏ khả năng trở lại Ajax: Trung vệ Alderweireld của Tottenham Hotspur cho biết anh muốn trở lại Ajax, CLB anh đã gắn bó 8 năm và giành không ít vinh quang ở đó. "Tôi không muốn trở lại khi đã 36 tuổi và chỉ để đi bộ. Khi tôi trở về, tôi chắc chắn muốn để lại một cái gì đó. Và không chỉ trong phòng thay đồ, Alderweireld cho biết. 4. Man City theo dõi Alex Sandro: Theo The Sun, Man City đang cân nhắc việc chuyển nhượng hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus sau khi đã gửi các tuyển trạch viên để theo dõi anh trong trận đấu giữa MU vs Juventus vào giữa tuần. Alex Sandro cũng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU. 5. Chelsea nhắm sao mới nổi thay Morata: Chelsea dự kiến sẽ hỏi mua tiền đạo Krzysztof Piatek của Genoa ở phiên chợ chuyển nhượng mùa Đông. Tiền đạo 23 tuổi gây bất ngờ khi đang dẫn đầu danh sách những chân sút tốt nhất Serie A mùa này. Real được cho là cũng quan tâm đến cầu thủ này, ngài chủ tịch Perez cần một trung phong chất lượng để vực dậy hàng công đang thi đấu không thực sự tốt của Real sau sự ra đi của Ronaldo.

