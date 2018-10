Tin chuyển nhượng ngày 31/10: MU tính dùng Sanchez “câu” Mbappe

Tin chuyển nhượng đáng chú ý của ngày 31/10: 1. MU tính dùng Sanchez “câu” Mbappe: Theo The Sun, MU hi vọng có thể sử dụng Alexis Sanchez “làm mồi nhử” một trong hai ngôi sao sáng nhất trong đội hình PSG là Neymar hoặc Kylian Mbappe đến Old Trafford. 2. Các ngôi sao Tottenham lo lắng HLV Pochettino có thể rời đi: Theo Telegraph, các cầu thủ Tottenham lo lắng HLV Mauricio Pochettino có thể rời đi. Chiến lược gia người Argentina hiện nhận được sự quan tâm của Real sau khi đội bóng này sa thải Lopetegui. 3. Laudrup từ chối Real Madrid: Theo AS, Michael Laudrup đã từ chối cơ hội được thay thế Julen Lopetegui tại Real Madrid. Cựu cầu thủ Real và HLV Swansea hiện đang thất nghiệp. 4. Chelsea và Atletico theo đuổi Suso của Milan: Theo TuttoMercatoWeb, Chelsea và Atletico Madrid đều quan tâm đến tiền vệ Suso của AC Milan. Suso được định giá 36 triệu Bảng theo Transfermarkt. 5. Rabiot từ chối gia hạn hợp đồng với PSG?: Theo Calciomercato, Adrien Rabiot đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Juventus và Milan được cho là theo sát động thái về tương lai của cầu thủ này. 6. Nhiều đội bóng muốn có James Rodriguez: Theo Sport Bild, tiền vệ James Rodriguez của Bayern Munich là mục tiêu theo đuổi của MU, Juventus và Liverpool. 7. Napoli muốn đưa Cavani trở lại San Paolo: Theo báo chí Italia, Napoli hi vọng có thể đưa Edinson Cavani trở lại San Paolo từ PSG. 8. MU nhắm 3 trung vệ vào tháng Giêng: HLV Mourinho nhắm cùng lúc 3 hậu vệ nhằm gia cố cho hàng phòng ngự của Quỷ đỏ. 3 cái tên được Người đặc biệt nhắm đến gồm Nikola Milenkovic (Fiorentina), Toby Alderweireld (Tottenham) và Milan Skriniar (AC Milan).

