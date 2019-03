“U23 Việt Nam đá tốt, có thể khai phá nhiều nhân tố mới“

"Trận gặp U23 Thái Lan rất khó. Họ có tiền đạo to cao, tì đè tốt, khó khống chế. U23 Indonesia không cao to nhưng tì đè tốt thôi là U23 Việt Nam đã gặp khó rồi. U23 Thái Lan có hàng công mạnh, song trận đấu này sẽ giằng co. Không thể nói là U23 Việt Nam không cơ hội. Hàng công của chúng ta nếu cứ đá như hiệp 2 trận gặp U23 Indonesia thì sẽ khiến hàng thủ Thái Lan phải vất vả. Biết đâu các học trò của HLV Park Hang Seo lại làm nên chuyện".