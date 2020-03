V-League 2020: Niềm riêng của Hà Nội FC và Sài Gòn FC

Mất 2 trung vệ trước mùa giải mới. Thủng lưới 5 bàn sau 2 trận.

Đá 1 vòng, HLV xin từ chức. Thay tướng đổi vận, ghi 4 bàn vào lưới đối thủ, ngay trên sân đối phương.

Đó là câu chuyện của 2 đội bóng ở 2 đầu Nam - Bắc nước ta: Hà Nội FC và Sài Gòn FC.

Chấn thương của Duy Mạnh là tổn thất lớn với Hà Nội FC. (Ảnh: Danh Trương)

Việc Duy Mạnh bị chấn thương ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia, trước đó, Đình Trọng không thể thi đấu vì không đảm bảo thể trạng, khiến người ta dễ dàng nhận ra gót chân Achilles của các nhà ĐKVĐ V-League.

Vòng 1, được chơi ngay tại Hàng Đẫy, nhưng Hà Nội FC đã gặp không ít khó khăn trước Nam Định dù thắng 4-2. Ở thời điểm đó, năng lực của các trung vệ Hà Nội đã sớm bị đặt dấu hỏi, nhưng được trả lời là:

"Cá nhân tôi cho rằng hôm nay 2 trung vệ đã làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là khi Việt Anh lần đầu tiên thi đấu ở V-League, bạn ý ngoài phòng ngự còn tham gia tấn công và có được bàn thắng, thực sự không phải là dễ dàng cho một cầu thủ trẻ như Việt Anh.

Tất nhiên chúng tôi sẽ nhắc nhở để làm sao các bạn tiến bộ lên từng trận, để hạn chế những sai sót như vậy và có những đấu pháp hợp lý khi đối đầu với những trung vệ, tiền đạo cao to như Đỗ Merlo. Tôi tin rằng Việt Anh và Thành Chung sẽ là một cặp trung vệ đáng xem ở V-League 2020." - Trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho hay.

Hà Nội FC đã bộc lộ điểm yếu sau 2 vòng đầu tiên ở V-League 2020. (Ảnh: Dương Thuật)

Tới vòng 2, đá tại sân Cẩm Phả, hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô tiếp tục để lộ những điểm yếu, và thủng lưới 3 lần. Trợ lý Nguyễn Công Tuấn giải thích: "Đối với trường hợp của Đinh Tiến Thành, cậu ấy không phải cầu thủ trẻ, Tiến Thành đã thi đấu ở V-League nhiều năm, có kinh nghiệm. Trong một trận đấu khó khăn, căng thẳng, lần đầu tiên Tiến Thành xuất phát trong đội hình chính mùa này khó có thể hay ngay.

Đây là năm đầu tiên ở V-League của Việt Anh. Việc thay thế Việt Anh là phương án tình thế chữa cháy. Việt Anh là một cầu thủ triển vọng. Tôi tin Việt Anh sẽ tiến bộ. Còn chuyện thua thì là chuyện của cả hệ thống thi đấu chứ không riêng hàng phòng ngự. Sai ở đâu, chúng tôi sẽ sửa ở đó!".

Hôm thứ Bảy vừa qua, Hà Nội FC đã trở lại tập luyện bình thường. Những trụ cột của đội ĐKVĐ V-League, như Quang Hải, Hùng Dũng hay các ngoại binh như Omar, Moses đều có mặt. Những cầu thủ đang bị chấn thương như Rimario, Văn Dũng cũng tham gia buổi tập.

Trong khi đó, rắc rối của Sài Gòn FC lại nằm ở chính “bộ não” đội bóng. Chỉ sau 1 vòng đấu, không ghi bàn thắng và không để thủng lưới, HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, với lý do “BHL và lãnh đạo đội bóng không có được tiếng nói chung về mục tiêu”. Về phần mình, Chủ tịch CLB, Vũ Tiến Thành, giải thích: "Thật ra cầu thủ Sài Gòn FC nếu so sánh các trận đấu giải tập huấn Viettel rồi quá trình chuẩn bị và trận đấu đầu với SLNA ở vòng 1, tôi đánh giá không tốt hơn so với những trận đấu trước kia thời HLV Nguyễn Thành Công. Sài Gòn FC vẫn còn những cầu thủ cũ mà năm nay chuẩn bị tốt hơn, chế độ đãi ngộ tốt hơn, yên lòng hơn và khi tôi về nắm đội bóng này tôi đâu có thay đổi gì đâu".

Trong bối cảnh giải đang diễn ra và việc tìm HLV thay thế là rất khó khăn, ông Vũ Tiến Thành, vốn là trợ lý của HLV Alfred Riedl, buộc phải ngồi ghế nóng: "Bây giờ tìm HLV thực sự là rất khó. Một số báo đưa tin rằng Sài Gòn FC muốn đưa người này, người kia về đội bóng, ví dụ như ông Calisto là bạn thân của tôi, hay HLV Mai Đức Chung là bạn thân của tôi. Nhưng thực sự là chúng tôi vẫn chưa liên hệ với bất kỳ ai".

Dường như là “thay tướng, đổi vận”, Sài Gòn FC thắng tưng bừng 4-1 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, rõ ràng là ông Vũ Tiến Thành khó có thể cùng lúc đảm nhiệm 2 vị trí Chủ tịch và HLV đội bóng, dù không phải không có tiền lệ.

Hướng sắp tới của đội bóng là tìm HLV ngoại, nhưng trong bối cảnh V- League có diễn ra hay không và khi nào còn chưa rõ ràng, việc tìm và ký hợp đồng “thuyền trưởng” rõ ràng rất rủi ro. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Vũ Tiến Thành nhấn mạnh: "Hiện tại, việc tìm HLV ngoại là rất khó khăn. Mục tiêu của Sài Gòn FC là tìm HLV ngoại. Còn HLV trong nước thì những người giỏi đều có đội bóng hết rồi. Tôi đã từng là giảng viên AFC và đứng lớp cho nhiều HLV trong nước, những người tôi biết, hiểu và đánh giá cao thì bây giờ đều không còn rảnh rỗi nữa rồi. Nên hiện tại, tôi sẽ gắn bó vị trí này đến chừng nào đội bóng ổn định!"./.