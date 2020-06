Vòng 4 V-League 2020: Đại chiến ở Hàng Đẫy

VOV.VN - Hai ứng viên cho chức vô địch V-League 2020 là Viettel vs Than Quảng Ninh sẽ so tài ở vòng 4 V-League 2020 trên sân Hàng Đẫy.