Vòng loại Olympic 2020: ĐT nữ Hàn Quốc thắng đậm Myanmar

Được đánh giá cao nhất bảng A lại được đá trên sân nhà, ĐT nữ Hàn Quốc tự tin sẽ có khởi đầu thuận lợi ở vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.



ĐT nữ Hàn Quốc (áo trắng) thể hiện sức mạnh vượt trội trước Myanmar. (Ảnh: News1).

Trước đối thủ Myanmar, thầy trò HLV Colin Bell nhanh chóng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 6, đội trưởng Ji So Yun đã có cú đá penalty chính xác, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 37, Lee So-Dam tận dụng sai lầm của hậu vệ Myanmar, dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0.



Sau hiệp 1 thi đấu khá kiên cường khi chỉ bị dẫn 0-2 sau hiệp đầu tiên, Myanmar dần thể hiện sự yếu thế so với đối thủ trong hiệp 2.



Phút 52, Ji So Yun bật tường một hai với đồng đội để đánh vỗ mặt hàng thủ Myanmar trước khi dứt điểm vào góc thấp khung thành Myanmar, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 1 phút sau, Park Yee-Un đã nâng tỷ số lên 4-0 với cú đệm lòng cận thành.



Bị dẫn trước 4 bàn, Myanmar hoàn toàn chịu trận trong khi Hàn Quốc vẫn chưa dừng lại. Đội chủ nhà ghi thêm 3 bàn thắng ở các phút sau đó để ấn định chiến thắng 7-0 trước Myanmar.



Đánh bại Myanmar với tỷ số đậm, Hàn Quốc đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo. Chỉ cần ĐT nữ Việt Nam không thua Myanmar ở trận đấu ngày 6/2 tới, ĐT nữ Hàn Quốc sẽ có vé vào vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo.



Ngày 6/2 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp ĐT nữ Myanmar vào lúc 19h. Nếu có được chiến thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có vé vào vòng loại cuối cùng tranh vé đến Olympic Tokyo./.