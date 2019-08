VOV không coi việc mua, chia sẻ bản quyền là cơ hội chỉ để kinh doanh

Người hâm mộ sẽ được xem trực tiếp các trận đấu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam: tại Thái Lan ngày 05/09/2019 (Thái Lan-VN) và tại Việt Nam: ngày 10/10/2019 (VN-Malaysia), ngày 14/11/2019 (VN-UAE), ngày 19/11/2019 (VN-Thái Lan), ngày 04/06/2020 (VN-Indonesia). Các trận đấu này sẽ được sản xuất, phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTC NOW; Hệ thống digital của Next Media: kênh fanpage next sport, youtube next sport; và trang fanpage của LĐBĐVN VFF Channel.

Tường thuật và bình luận trận đấu là các chuyên gia nổi tiếng như Quang Huy, Đức Hùng, Quang Tùng, Thành Lương, Mạnh Thắng… hứa hẹn sẽ mang lại cho khán, thính giả cả nước những giây phút tuyệt vời nhất.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cùng Next Media có thể cấp quyền tiếp sóng cho các đài, kênh phát thanh, truyền hình trong cả nước với điều kiện duy nhất: Cam kết tiếp phát nguyên trạng, liên tục, trọn vẹn các chương trình tường thuật các trận thi đấu vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 khu vực châu Á mà VOV, VTC và Next Media đang tường thuật.