Vua phá lưới Giải bóng đá nhà nghề Mỹ: Rooney kém Ibrahimovic 10 bàn

Đồng hạng 12. Wayne Rooney | D.C. United | 12 bàn Đồng hạng 12. Diego Rossi | Los Angeles FC | 12 bàn Đồng hạng 12. Ola Kamara | LA Galaxy | 12 bàn Đồng hạng 12. Miguel Almirón | Atlanta United FC | 12 bàn Đồng hạng 12. Cristian Penilla | New England Revolution | 12 bàn Đồng hạng 12. Damir Kreilach | Real Salt Lake | 12 bàn Đồng hạng 12. Danny Hoesen | San Jose Earthquakes | 12 bàn Đồng hạng 12. Aleksandar Katai | Chicago Fire | 12 bàn Đồng hạng 12. Sebastian Giovinco | Toronto FC | 12 bàn Đồng hạng 12. Adama Diomande | Los Angeles FC | 12 bàn Đồng hạng 9. Carlos Vela | Los Angeles FC | 13 bàn Đồng hạng 9. Dom Dwyer | Orlando City SC | 13 bàn Đồng hạng 9. David Villa | New York City FC | 13 bàn 8. Kei Kamara | Vancouver Whitecaps FC | 14 bàn 7. Nemanja Nikolic | Chicago Fire | 15 bàn Đồng hạng 5. Gyasi Zardes | Columbus Crew SC | 16 bàn Đồng hạng 5. Ignacio Piatti | Montreal Impact | 16 bàn 4. Mauro Manotas | Houston Dynamo | 17 bàn 3. Bradley Wright-Phillips | New York Red Bulls | 20 bàn 2. Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | 22 bàn 1. Josef Martínez | Atlanta United FC | 30 bàn

