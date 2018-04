West Brom - Liverpool: Dưỡng sức cho trận đánh lớn?

Giữa tuần qua, Manchester City đã chính thức vô địch Premier League. Điều đó khiến các trận đấu còn lại trong mùa giải của các đội bóng trong top đầu là gần như vô nghĩa.



Điều đó càng có cơ sở khi cả Liverpool, MU hay Chelsea đều còn các mục tiêu khác bên cạnh những trận đấu "vô thưởng, vô phạt" còn lại ở Premier League.



Với Liverpool, họ đã vào đến bán kết Champions League và chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần đầu lên ngôi vô địch kể từ năm 2005.



Muốn lên ngôi ở Champions League, The Reds chắc chắn sẽ phải để các trụ cột nghỉ ngơi hoặc ra sân ở cường độ vừa phải tại Premier League trong bối cảnh lực lượng của họ đang bị sứt mẻ bởi chấn thương.



Joel Matip, Adam Lallana, Emre Can và Nathaniel Clyne là những gương mặt mà Klopp sẽ không thể sử dụng tối nay và chắc chắn ông sẽ không muốn đội hình của mình có thêm một "thương binh" nào nữa trước trận đấu với Roma.





Salah nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ chiều nay. (Ảnh: Getty).

CTV Hồng Ngọc/VOV.VN

Về phần West Brom, họ vừa trải qua trận đấu chơi với hơn 100% sức lực và tạo ra cú sốc khi đánh bại MU ngay ở Old Trafford. Chiến thắng đó không chỉ vớt vát cơ hội trụ hạng vốn ít ỏi mà còn là cú hích về mặt tinh thần với đội chủ sân The Hawthorns.Xét trên phương diện động lực, West Brom là đội có quyết tâm và khát khao chiến thắng cao hơn ở trận này. Họ đang đứng cuối bảng và kém vị trí an toàn tới 9 điểm. Trên lý thuyết, West Brom vẫn còn cơ hội trụ hạng dù rằng điều đó là vô cùng khó khăn, thậm chí phần trăm cho họ thoát hiểm là cực thấp.Dù vậy, khi vẫn còn cơ hội và chỉ phải đối đầu Liverpool không có nhiều động lực, thầy trò ông Darren Moore chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng để giành ba điểm.Trận đấu giữa West Brom và Liverpool sẽ diễn ra lúc 18h30 chiều tối nay theo giờ Việt Nam./.Foster; Nyom, Dawson, Hegazi, Gibbs; Phillips, Livermore, Brunt, McClean; Rodriguez; Rondon.Karius; Clyne, Klavan, van Dijk, Moreno; Wijnaldum, Henderson, Milner; Ings, Solanke, Mane.