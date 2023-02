Bùi Tiến Dũng là tâm điểm, Viettel FC thắng kịch tính CLB Công an Hà Nội

21:32

Trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Viettel FC đã diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi. ''Đội khách'' vươn lên dẫn trước từ phút 15 với tình huống đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Đến phút 62, Đức Chiến sút chìm nhân đôi cách biệt cho Viettel FC. Những nỗ lực của CLB Công an Hà Nội chỉ giúp họ có được 1 bàn gỡ may mắn từ cú đánh đầu phản lưới của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Chung cuộc CLB Công an Hà Nội thua Viettel FC 1-2./.