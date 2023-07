BXH V-League 2023 mới nhất: Top đầu đồng loạt sảy chân, HAGL phải đua trụ hạng

Giai đoạn I của V-League 2023 đã khép lại sau vòng 13. Giải đấu đã xác định 8 đội sẽ đua vô địch trong giai đoạn II gồm: CLB Công an Hà Nội, Thanh Hoá, Hà Nội FC, Viettel FC, Hải Phòng FC, Bình Định, Nam Định và Hà Tĩnh. Nhóm 6 đội sẽ phải chiến đấu để trụ hạng gồm: SLNA, HAGL, Khánh Hoà, Đà Nẵng, CLB TP.HCM và Bình Dương.

Ở vòng 13, top đầu bảng đã đồng loạt sảy chân khi CLB Công an Hà Nội, Thanh Hoá và Hà Nội FC cùng thua 0-1 trước Đà Nẵng, Hải Phòng FC và SLNA. Điều này khiến 3 vị trí dẫn đầu không thay đổi.

CLB Công an Hà Nội đã “vô địch lượt đi” với 24 điểm, hơn 1 điểm so với Thanh Hoá và 2 điểm so với Hà Nội FC. Viettel FC khiến cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn khi thắng CLB TP.HCM 1-0 để vươn lên đứng thứ 4 và chỉ kém ngôi đầu bảng đúng 3 điểm.

Kết quả vòng 13 V-League 2023. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng V-League 2023 sau vòng 13. (Ảnh: VPF)

Hải Phòng FC, Bình Định, Nam Định cùng thắng trận ở vòng 13 để có 19 điểm và chỉ hơn kém nhau chỉ số phụ. Hà Tĩnh rơi xuống thứ 8 với 18 điểm, sau khi bị Khánh Hoà cầm chân 0-0.

HAGL gây thất vọng khi thua Bình Định 1-2 và phải đua trụ hạng ở giai đoạn II. Đội bóng phố Núi cũng bị SLNA chiếm vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Đà Nẵng thoát khỏi đáy bảng sau khi bất ngờ thắng CLB Công an Hà Nội để có 10 điểm. CLB TP.HCM đứng áp chót với 8 điểm còn Bình Dương rơi xuống đáy bảng khi có 7 điểm.