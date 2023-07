Cách xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT New Zealand

Theo lịch vào lúc 12h30 ngày 10/7, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT New Zealand sẽ thi đấu giao hữu trước thềm vòng chung kết World Cup 2023. Đây là trận đấu đầu tiên trong số 2 trận giao hữu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi bước vào tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT New Zealand trên các nền tảng mạng xã hội.

Người hâm mộ có thể thể xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT New Zealand trên VTVcab hoặc trên kênh Youtube của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, Báo Điện tử VOV cũng tường thuật trực tuyến.

New Zealand hiện xếp hạng 26 thế giới, cao hơn 6 bậc so với ĐT nữ Việt Nam. ĐT nữ New Zealand không thắng 10 trận liên tiếp gần nhất. Trong năm 2023, đội tuyển nữ New Zealand đá 7 trận nhưng chỉ hòa 1 trận và ghi được 1 bàn thắng. Do đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả tốt ở trận giao hữu này.