Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV ASIAD 2026: Vượt qua áp lực, "giải khát" thành công

Vượt qua áp lực, chiến thắng thuyết phục

Sau 12 năm, nội dung đôi nữ của môn cầu mây đã trở lại với kỳ ASIAD năm nay. Đây là nội dung mà mỗi khi xuất hiện ở ASIAD, các thế hệ VĐV Việt Nam đều có được cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ảnh: Gia Cát.

Năm nay, mục tiêu huy chương, thậm chí là HCV cho nội dung cầu mây đôi nữ càng trở nên rõ ràng hơn cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi Thái Lan không đăng ký tham dự và thể thao nước nhà cũng đang rất "khát" HCV sau hàng loạt ngày thi đấu không thành công trước đó.

Mục tiêu đó đã phần nào khiến các VĐV Việt Nam bị áp lực tâm lý. Trận đấu mở màn vòng bảng với Lào đã diễn ra không như kỳ vọng khi Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên dù thắng trước đối thủ set 1 nhưng sau đó lại để thua ngược 2 set sau.

Trận thua mở màn khiến áp lực gia tăng với các VĐV Việt Nam khi những đối thủ còn lại ở vòng bảng là Myanmar và Malaysia đều được đánh giá rất cao.

Thế nhưng đúng ở vào lúc khó khăn nhất, tinh thần thi đấu, điểm mạnh của các VĐV Việt Nam đã được phát huy. Sau khi vượt qua Myanmar với một set đấu nghẹt thở, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên tiếp tục thắng Malaysia để tiến vào bán kết với ngôi nhì bảng A.

Ảnh: Gia Cát.

Đến vòng bán kết, đội Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, đối thủ đang có sự tiến bộ và được đầu tư rất nhiều thời gian qua, các VĐV Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi đối thủ liên tiếp dẫn trước và Thu Trang, thủ lĩnh của đội gặp chấn thương lưng, có những thời điểm phải nhờ đến sự trợ giúp y tế.

Tưởng như không thể vượt qua được những khó khăn liên tiếp, đội cầu mây đôi nữ Việt Nam vẫn bình tĩnh vượt qua từng mốc điểm trước khi có thắng lợi 15-6, 15-13 để giành quyền vào chung kết.

Khi đã cởi bỏ được những nút thắt quan trọng nhất, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên đã thi đấu một trận chung kết hoàn toàn vượt trội trước Philippines và giành HCV xứng đáng.

Để thể thao Việt Nam giành được tấm HCV này của đội cầu mây đôi nữ, vai trò của các HLV là rất quan trọng. Bên cạnh những chỉ dẫn về chuyên môn, 2 nữ HLV Hoàng Thị Thái Xuân và Trần Thị Vui đã làm công tác tâm lý rất tốt, giúp các VĐV vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. Hai HLV Hoàng Thị Thái Xuân cũng như Trần Thị Vui đã trải qua nhiều kỳ ASIAD, giành được nhiều huy chương với cả cương vị VĐV lẫn HLV và những kinh nghiệm của bộ đôi HLV này đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội cầu mây Việt Nam tại ASIAD năm nay.

Tấm HCV "giải khát", tạo động lực cho những ngày thi đấu tiếp theo

Tấm HCV của cầu mây đôi nữ Việt Nam đến ở thời điểm Đoàn thể thao nước nhà đang có thành tích chưa như mong đợi ở kỳ ASIAD năm nay. Tính đến trước HCV của cầu mây đôi nữ, các VĐV Việt Nam đã trải qua 1 tuần không giành được HCV và các nội dung thế mạnh, được kỳ vọng lần lượt thất bại theo nhiều cách khác nhau.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đã qua của thể thao nước nhà là chưa đạt kỳ vọng. Đây là bài học thực tế rất lớn để Thể thao Việt Nam nhìn lại vị trí của mình, từ đó có những điều chỉnh trong chiến lược đầu tư thời gian tới.

Ảnh: Gia Cát.

Trong bối cảnh đó, tấm HCV của cầu mây đôi nữ đến không chỉ có tác dụng "giải khát" mà còn giúp tinh thần thi đấu của các VĐV còn lại của thể thao Việt Nam tại Đại hội năm nay lên rất cao.

Nỗ lực vượt khó, tinh thần không từ bỏ để đạt được đỉnh cao trong bối cảnh tưởng như đã hết hy vọng của đội cầu mây đôi nữ chính là điểm sáng để một số VĐV các môn khác có thể tự tin thi đấu, chinh phục những kết quả không tưởng trong ít ngày tới.

Mục tiêu 4 HCV trở lên của Thể thao Việt Nam tại ASIAD năm nay vẫn còn khó để có thể đạt được nhưng với tinh thần đang tốt sau tấm HCV của cầu mây đôi nữ, kỳ tích hoàn toàn có thể xuất hiện ở những ngày thi đấu cuối cùng.