ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam có HCV thứ 2
VOV.VN - ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam có HCV thứ 2 tại Đại hội với chiến thắng ở nội dung đôi nữ môn cầu mây.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam có HCV thứ 2 tại Đại hội với chiến thắng ở nội dung đôi nữ môn cầu mây.
Các VĐV giành được HCV là Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang với thắng lợi trước đội Philippines ở chung kết.
Tấm HCV này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tạm thời xếp hạng 20 trên bảng tổng sắp huy chương.
Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/9
HCV (1): Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang (Đội cầu mây đôi nữ).
Cao Pendant Quang Vinh lên tiếng về cơ hội thắng trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan
VOV.VN - Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.
Dấu ấn “Chớp Cam” trong màu áo Đội tuyển eSports Việt Nam ở ASIAD 2026
VOV.VN - Đội tuyển eSports Việt Nam chính thức tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản với 23 vận động viên, tranh tài ở 4 nội dung. Trong đó, đội hình PUBG Mobile với lực lượng nòng cốt đến từ Team Flash được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích quốc tế đã đạt được trong thời gian qua.
Trịnh Thu Vinh lỡ huy chương ASIAD 2026 theo kịch bản đáng tiếc
VOV.VN - Xạ thủ Trịnh Thu Vinh từng có thời điểm vươn lên nhóm dẫn đầu tại chung kết nội dung cá nhân 25m súng ngắn nữ nhưng lại đánh mất cơ hội giành huy chương ở loạt đạn quyết định.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Đoàn Thể thao Việt Nam giải cơn khát huy chương
VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam giải cơn khát huy chương trong ngày thi đấu 28/9 tại ASIAD 2026 với tấm HCĐ nội dung regu nam môn cầu mây.
Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: 10 người Indonesia hòa hú vía trước Malaysia
VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28-9: 10 người Indonesia hòa hú vía trước Malaysia trên sân Gelora Bung Karno.
FIFA ASEAN Cup 2026: Ai gánh vác vai trò của Xuân Son khi gặp Thái Lan?
VOV.VN - Xuân Son dính chấn thương phải nghỉ hết FIFA ASEAN Cup 2026, buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm phương án thay thế khi ĐT Việt Nam đối đầu Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B.
Hôm nay 29/9, các VĐV Việt Nam tranh tài ở nhiều môn như bắn cung, điền kinh, kurash, eSports, cầu mây, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển).
Trong đó, tâm điểm sẽ diễn ra vào buổi sáng khi nội dung cầu mây đôi nữ sẽ diễn ra trận chung kết giữa các VĐV Việt Nam và Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 7h (giờ Việt Nam).
Với việc đã có mặt ở chung kết, các VĐV Việt Nam đã chắc chắn ít nhất có HCB. Tuy nhiên trong bối cảnh Đoàn Thể thao Việt Nam đang rất khát HCV, tất cả đều mong chờ những VĐV như Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang sẽ mang về chiến thắng cùng HCV danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Trước đó ở trận bán kết, các VĐV Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc khi đối đầu đội Hàn Quốc. Ở set 1, đối thủ nhập cuộc tốt hơn, khiến tuyển Việt Nam bị dẫn 3-6. Ban huấn luyện liền thay Hồng Liên vào thay Thu Trang. Và kể từ đây, Việt Nam không cho Hàn Quốc ăn được 1 điểm nào nữa ở set này. Hồng Liên chơi cực hay, liên tiếp ghi điểm, giúp tuyển Việt Nam ăn liền 12 điểm, thắng ngược 15-6 ở set 1.
Sang set 2, Hàn Quốc lại khởi đầu tốt hơn. Việt Nam lại bị dẫn 3-6, rồi 3-7. Thậm chí chấn thương còn diễn ra với Thu Trang. Nhưng rồi sự điều chỉnh của ban huấn luyện đã giúp chúng ta dẫn gỡ điểm. Hồng Liên và Khánh Ly kéo trận đấu vào thế giằng co. Việt Nam cứ dẫn 1 điểm thì Hàn Quốc lại gỡ hoà. Sự cân bằng kéo dài đến điểm số 14-13, thì Việt Nam kết liễu trận đấu ở ngay match point đầu tiên.
Trong khi đó, đội chạy tiêp sức 4x400m nữ sẽ bước vào thi chung kết lúc 19h05 với mục tiêu có thể giành huy chương tiếp theo cho điền kinh Việt Nam ở kỳ ASIAD năm nay.
Môn eSports nội dung MOBA [League of Legends] cũng có thể sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà ở vòng loại trước khi bước vào thi tranh huy chương ngày 2/10.
Nguyễn Thị Khánh Ly (23 tuổi), Lê Thị Hồng Liên (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Trang (26 tuổi) là những VĐV của đội cầu mây đôi nữ Việt Nam tranh tài trong trận đấu hôm nay.
Theo thông tin từ BTC, trận đấu sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến do một số vấn đề về kỹ thuật.
Cầu mây: Trận đấu chung kết đôi nữ đã bắt đầu. Các VĐV Phillippines tham dự là Jean Marie Sucalit, Abegail Sinogbuhan và Nelly Jay Salon.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam thi đấu rất chủ động và đang dẫn trước 8-3 trong set đấu đầu tiên.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam giành chiến thắng 15-8 trong set đấu đầu tiên sau cú dứt điểm của Khánh Ly.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam tiếp tục áp đảo ở đầu hiệp 2 và vươn lên dẫn trước 5-1.
Cầu mây: Những pha xử lý ấn tượng của Khánh Ly giúp ĐT Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Tỷ số đang là 9-2 ở set 2.
Cầu mây: Các VĐV Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 15-5 ở set 2 và thắng chung cuộc 2-0 để giành HCV.
Bắn cung: VĐV Nguyễn Minh Đức thắng đối thủ người Tajikistan 6-2.
Bắn cung: Nguyễn Duy để thua VĐV Malaysia.
Kurash: Dương Thanh Thanh thua VĐV của Kazakhstan.
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng tới đội cầu mây nữ Việt Nam. Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng ngay cho đội tuyển và động viên các vận động viên đội tuyển cầu mây và các đội tuyển còn chưa thi đấu tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
eSport: Các VĐV PUBG Mobile Việt Nam đang thi đấu vòng loại.
Kurash: VĐV Trần Thị Thanh Thủy thua VĐV người Hàn Quốc.
Trong ngày hôm nay, các VĐV Việt Nam sẽ còn thi đấu ở nhiều môn với niềm kỳ vọng huy chương sẽ dồn vào buổi tối với các nội dung điền kinh.
Bóng chuyền: Đội bóng chuyền nam Việt Nam kết thúc vòng bảng với thắng lợi 3-1 (25-20, 25-20, 23-25 và 25-20). Đội sẽ bước vào loạt tranh hạng 9-16.
Bóng chuyền bãi biển: 2 VĐV nam Việt Nam thua nhanh cặp đôi của Qatar.
Bắn cung: Hoàng Phương Thảo và Lộc Thị Đào thua các đối thủ đến từ Ấn Độ và Qatar.
eSports: Các VĐV MOBA [League of Legends] giành chiến thắng 2 trận đầu tiên vòng bảng trước các đối thủ Saudi Arabia và Malaysia.
Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV ASIAD 2026: Vượt qua áp lực, "giải khát" thành công
VOV.VN - Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV ASIAD 2026 nội dung đôi sau khi đã trải qua những trận đấu rất khó khăn. Điều đó giúp thể thao nước nhà "giải khát" sau hơn 1 tuần không có HCV.
Xuân Son chấn thương khi thi đấu cho ĐT Việt Nam, FIFA hỗ trợ CLB Nam Định
VOV.VN - Xuân Son chấn thương khi thi đấu cho ĐT Việt Nam ở FIFA Days nên theo quy định, CLB Nam Định sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ FIFA.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam có HCV thứ 2
VOV.VN - ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Thể thao Việt Nam có HCV thứ 2 tại Đại hội với chiến thắng ở nội dung đôi nữ môn cầu mây.
4 level Drop để di chuyển lên bếp hiệu quả trong Pickleball
VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật Drop trong pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là 4 cấp độ quan trọng giúp người chơi lựa chọn phương pháp tập luyện phù hợp, cải thiện khả năng lên bếp hiệu quả và nâng cao hiệu quả thi đấu.
Xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9 ở đâu?
VOV.VN - Trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 29/9.
Lý do giúp cầu mây đôi nữ Việt Nam vượt khó, giành HCV ASIAD 2026 đầy cảm xúc
VOV.VN - HLV Trần Thị Vui cùng các vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Khánh Ly chia sẻ lý do giúp cầu mây nữ Việt Nam vượt khó, đánh bại Philippines ở chung kết để đoạt HCV ASIAD 2026 đầy cảm xúc.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 29/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 29/9 với những trận đấu tiếp theo của Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Bùng nổ cảm xúc với HCV ASIAD 2026 của cầu mây đôi nữ Việt Nam
VOV.VN - Đội cầu mây đôi nữ Việt Nam đã xuất sắc giành HCV ASIAD 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Philippines ở trận chung kết.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Việt Nam vs Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Việt Nam vs Thái Lan thuộc khuôn khổ lượt trận 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân vận động Jalak Harupat, Indonesia.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/9: ĐT Việt Nam đấu Thái Lan
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/9: ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan đối đầu ở lượt trận 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.
Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia lỡ thời cơ tự quyết vé chung kết
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất, Malaysia lỡ thời cơ tự quyết vé chung kết khi hòa Indonesia 0-0 dù được thi đấu hơn người.
Nhận định Việt Nam vs Thái Lan vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Nhận định Việt Nam vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 theo giờ Việt Nam.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam chờ thêm HCV
VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.
Kết quả bóng đá hôm nay 29/9: Pháp thắng Bỉ nhờ siêu phẩm của Olise
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/9, Pháp thắng Bỉ 1-0 tại UEFA Nations League 2026/2027 nhờ siêu phẩm của Michael Olise.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9 sẽ diễn ra các trận bán kết bóng đá nữ giữa Triều Tiên vs Trung Quốc và Nhật Bản vs Hàn Quốc.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 29/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 29/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà chắc chắn sẽ có thêm huy chương trong ngày thi đấu chính thức thứ 10 của Đại hội.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9, ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan so tài ở lượt trận thứ 2 bảng B.
Bóng đá nữ: Trận bán kết 1 đang diễn ra giữa 2 đội Trung Quốc và Triều Tiên.
eSports: Các VĐV MOBA [League of Legends] giành chiến thắng trước UAE, khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.
Bóng chuyền bãi biển: Cặp VĐV nam của Việt Nam thua nhanh đôi VĐV đến từ Nhật Bản.
Cầu lông: VĐV An Seyoung (Hàn Quốc) giành HCV nội dung đơn nữ sau chiến thắng 2-0 (21-17, 21-9) trước Akane Yamaguchi (Nhật Bản).
Bóng đá nữ: ĐT Triều Tiên thắng ĐT Trung Quốc 2-0 và giành quyền vào thi đấu chung kết.
Điền kinh: Trong chiều, tối nay, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu 3 nội dung chung kết tranh huy chương là nhảy cao nữ, 4x400m tiếp sức nam và 4x400m tiếp sức nữ.
Bóng đá nữ: Đội hình xuất phát trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trọng tài Lê Thị Ly là người điều khiển chính.
Điền kinh: Dương Thị Thảo vượt qua mức xà 1m75 ở nội dung nhảy cao nữ.
Điền kinh: Dương Thị Thảo tiếp tục vượt qua mức xà 1m80.
Điền kinh: Dương Thị Thảo đã 2 lần thất bại ở mức xà 1m84. Đã có 5 VĐV thành công ở mức xà này.
Điền kinh: Dương Thị Thảo thất bại với lần thứ ba ở mức xà 1m84. Như vậy, thành tích chung cuộc của Dương Thị Thảo là 1m80, chắc chắn không giành được huy chương.
Điền kinh: VĐV Boonsoon của Thái Lan thi đấu rất tốt nhưng cũng chỉ đủ giúp đội chạy tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ giành HCB. Giành HCV là đội Trung Quốc.
Điền kinh: Các VĐV đội 4x400m tiếp sức nữ gồm Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh về đích thứ 5, không thể giành huy chương. HCV thuộc về Ấn Độ.
Điền kinh: Các VĐV đội 4x400m tiếp sức nam gồm Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Vũ Ngọc Khánh, Tạ Ngọc Tưởng về đích cuối cùng sau khi Vũ Ngọc Khánh mắc lỗi ở lượt chạy thứ hai.
Các VĐV Việt Nam đã kết thúc nội dung thi đấu trong ngày hôm nay.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Đoàn Thể thao Việt Nam giải cơn khát huy chương
VOV.VN - Đoàn Thể thao Việt Nam giải cơn khát huy chương trong ngày thi đấu 28/9 tại ASIAD 2026 với tấm HCĐ nội dung regu nam môn cầu mây.