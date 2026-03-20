中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Cây sào” của HAGL giúp U23 Việt Nam sở hữu miếng đánh bất ngờ

Thứ Sáu, 18:37, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U23 Việt Nam có thêm “miếng đánh” bất ngờ nhờ khả năng không chiến và hỗ trợ tấn công ấn tượng của trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt.

Chiều 20/3, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trong đợt hội quân tháng 3/2026 nhằm chuẩn bị cho giải quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Không khí toàn đội diễn ra tích cực khi các cầu thủ đang dần hoàn thiện thể trạng và lối chơi theo yêu cầu của ban huấn luyện

Tại giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc cùng hai đối thủ là Triều Tiên và Thái Lan. Trung vệ Đinh Quang Kiệt chia sẻ toàn đội nhận thức rõ thử thách nhưng luôn giữ tinh thần sẵn sàng và hỗ trợ nhau để thi đấu tự tin hơn.

Đinh Quang Kiệt nổi bật với chiều cao 1m95. (Ảnh: Hoài Thương)

Sở hữu chiều cao 1m95, Quang Kiệt được xem là “cây sào” nổi bật của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL tỏ ra tự tin trong các pha không chiến và không ngại va chạm, dù thừa nhận vẫn cần cải thiện sự linh hoạt.

Điểm đáng chú ý là khả năng hỗ trợ tấn công của trung vệ sinh năm 2007. Quang Kiệt cho biết từng được đẩy lên chơi như một tiền đạo tại CLB để tận dụng các tình huống bóng bổng hoặc cố định.

Chính yếu tố này hứa hẹn mang đến cho U23 Việt Nam một “miếng đánh” bất ngờ trong các trận đấu tới. Việc tận dụng chiều cao và khả năng không chiến của Quang Kiệt có thể trở thành phương án chiến thuật hiệu quả.

Về mục tiêu cá nhân, Quang Kiệt đặt quyết tâm duy trì phong độ để tiếp tục được trao cơ hội trong màu áo U23 Việt Nam. Anh cũng hướng tới mục tiêu xa hơn là góp mặt tại ASIAD diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội dự kiến lên đường sang Trung Quốc vào ngày 23/3 để bước vào hành trình “thử lửa” quan trọng.

PV/VOV.VN
Tag: U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U23 Thái Lan triệu tập cầu thủ từ Nhật Bản đấu U23 Việt Nam ở Trung Quốc

VOV.VN - U23 Thái Lan đã lên danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu CFA Team China Cup diễn ra ở Tây An (Trung Quốc) với gương mặt đáng chú ý trở về từ Nhật Bản.

VOV.VN - U23 Thái Lan đã lên danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu CFA Team China Cup diễn ra ở Tây An (Trung Quốc) với gương mặt đáng chú ý trở về từ Nhật Bản.

Tuyển thủ U23 Việt Nam bất ngờ với Việt kiều Croatia

VOV.VN - Tuyển thủ U23 Việt Nam – Nguyên Hoàng bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt cũng như là trình độ của Việt kiều Croatia Antonio Moric.

VOV.VN - Tuyển thủ U23 Việt Nam – Nguyên Hoàng bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt cũng như là trình độ của Việt kiều Croatia Antonio Moric.

Cầu thủ Việt kiều Antonio Moric gây chú ý trong buổi tập đầu cùng U23 Việt Nam

VOV.VN - Cầu thủ Việt kiều Antonio Moric được quan tâm khi có buổi tập đầu trong màu áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026.

VOV.VN - Cầu thủ Việt kiều Antonio Moric được quan tâm khi có buổi tập đầu trong màu áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá