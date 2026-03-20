“Cây sào” của HAGL giúp U23 Việt Nam sở hữu miếng đánh bất ngờ

Chiều 20/3, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trong đợt hội quân tháng 3/2026 nhằm chuẩn bị cho giải quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Không khí toàn đội diễn ra tích cực khi các cầu thủ đang dần hoàn thiện thể trạng và lối chơi theo yêu cầu của ban huấn luyện

Tại giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc cùng hai đối thủ là Triều Tiên và Thái Lan. Trung vệ Đinh Quang Kiệt chia sẻ toàn đội nhận thức rõ thử thách nhưng luôn giữ tinh thần sẵn sàng và hỗ trợ nhau để thi đấu tự tin hơn.

Đinh Quang Kiệt nổi bật với chiều cao 1m95. (Ảnh: Hoài Thương)

Sở hữu chiều cao 1m95, Quang Kiệt được xem là “cây sào” nổi bật của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL tỏ ra tự tin trong các pha không chiến và không ngại va chạm, dù thừa nhận vẫn cần cải thiện sự linh hoạt.

Điểm đáng chú ý là khả năng hỗ trợ tấn công của trung vệ sinh năm 2007. Quang Kiệt cho biết từng được đẩy lên chơi như một tiền đạo tại CLB để tận dụng các tình huống bóng bổng hoặc cố định.

Chính yếu tố này hứa hẹn mang đến cho U23 Việt Nam một “miếng đánh” bất ngờ trong các trận đấu tới. Việc tận dụng chiều cao và khả năng không chiến của Quang Kiệt có thể trở thành phương án chiến thuật hiệu quả.

Về mục tiêu cá nhân, Quang Kiệt đặt quyết tâm duy trì phong độ để tiếp tục được trao cơ hội trong màu áo U23 Việt Nam. Anh cũng hướng tới mục tiêu xa hơn là góp mặt tại ASIAD diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội dự kiến lên đường sang Trung Quốc vào ngày 23/3 để bước vào hành trình “thử lửa” quan trọng.