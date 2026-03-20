中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U23 Thái Lan triệu tập cầu thủ từ Nhật Bản đấu U23 Việt Nam ở Trung Quốc

Thứ Sáu, 10:00, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U23 Thái Lan đã lên danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu CFA Team China Cup diễn ra ở Tây An (Trung Quốc) với gương mặt đáng chú ý trở về từ Nhật Bản.

U23 Thái Lan đã lên danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu CFA Team China Cup diễn ra ở Tây An (Trung Quốc), giải đấu mà đội bóng này sẽ chạm trán U23 Việt Nam. 

u23 thai lan trieu tap cau thu tu nhat ban dau u23 viet nam o trung quoc hinh anh 1
Teerapat Pruetong khi thi đấu ở giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC). 

Đáng chú ý trong danh sách này lầ trường hợp của Teerapat Pruetong, cầu thủ đâng thuộc biên chế Consadole Sapporo (Nhật Bản). Cầu thủ này vừa gia nhập Consadole Sapporo sau khi kết thúc VCK U23 châu Á 2026 và đã đá trận ra mắt tại J-League 2 hôm 14/2/2026. 

Siamsport cho biết đây là đội hình U23 Thái Lan tốt nhất qua sự lựa chọn của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và được các CLB đồng ý nhả quân. Qua đó, giúp đội tránh khỏi tình trạng không có lực lượng mạnh nhất do giải đấu ở Trung Quốc sắp diễn ra nằm trong lịch FIFA Days. 

Nếu như U23 Việt Nam chỉ dự giải CFA Team China Cup với các cầu thủ 20, 21 tuổi thì U23 Thái Lan có rất nhiều gương mặt 22, 23 tuổi và đã thể hiện được khả năng ở Thai League. LĐBĐ Thái Lan (FAT) hướng tới sân chơi ASIAD 20 với mục tiêu cao nên đã cố gắng tập hợp những gương mặt xuất sắc nhất trong lứa tuổi U23 để rèn quân. 

Một số cầu thủ đáng chú ý khác của U23 Thái Lan lần này là Kakana Khamyok, Thanakrit Chotimueangpak, Theekawin Chansri hay Pichitchai Sienkrthok. 

Theo lịch, trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở CFA Team China Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 28/3/2026. 

PV/VOV.VN
Tag: U23 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá