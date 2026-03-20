U23 Thái Lan triệu tập cầu thủ từ Nhật Bản đấu U23 Việt Nam ở Trung Quốc

U23 Thái Lan đã lên danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu CFA Team China Cup diễn ra ở Tây An (Trung Quốc), giải đấu mà đội bóng này sẽ chạm trán U23 Việt Nam.

Teerapat Pruetong khi thi đấu ở giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý trong danh sách này lầ trường hợp của Teerapat Pruetong, cầu thủ đâng thuộc biên chế Consadole Sapporo (Nhật Bản). Cầu thủ này vừa gia nhập Consadole Sapporo sau khi kết thúc VCK U23 châu Á 2026 và đã đá trận ra mắt tại J-League 2 hôm 14/2/2026.

Siamsport cho biết đây là đội hình U23 Thái Lan tốt nhất qua sự lựa chọn của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và được các CLB đồng ý nhả quân. Qua đó, giúp đội tránh khỏi tình trạng không có lực lượng mạnh nhất do giải đấu ở Trung Quốc sắp diễn ra nằm trong lịch FIFA Days.

Nếu như U23 Việt Nam chỉ dự giải CFA Team China Cup với các cầu thủ 20, 21 tuổi thì U23 Thái Lan có rất nhiều gương mặt 22, 23 tuổi và đã thể hiện được khả năng ở Thai League. LĐBĐ Thái Lan (FAT) hướng tới sân chơi ASIAD 20 với mục tiêu cao nên đã cố gắng tập hợp những gương mặt xuất sắc nhất trong lứa tuổi U23 để rèn quân.

Một số cầu thủ đáng chú ý khác của U23 Thái Lan lần này là Kakana Khamyok, Thanakrit Chotimueangpak, Theekawin Chansri hay Pichitchai Sienkrthok.

Theo lịch, trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở CFA Team China Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 28/3/2026.