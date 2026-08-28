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CHÍNH THỨC: Hà Nội FC công bố hợp tác với Adidas ở mùa giải 2026/27

Thứ Sáu, 18:46, 28/08/2026
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VOV.VN - Adidas Việt Nam chính thức công bố quan hệ đối tác với Hà Nội FC, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu thể thao toàn cầu trở thành đối tác chính thức của một CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Adidas và Hà Nội FC mở ra chương hợp tác mới

Tháng 8/2026, Adidas Việt Nam chính thức công bố quan hệ đối tác với Hà Nội FC, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu thể thao toàn cầu trở thành đối tác chính thức của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cột mốc này không chỉ khẳng định cam kết đồng hành của adidas với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình kết nối giữa thể thao, văn hóa và cộng đồng người hâm mộ.

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Lễ ký kết hợp tác giữa Hà Nội FC và thương hiệu Adidas 

Quan hệ hợp tác giữa adidas và Hà Nội FC được xây dựng trên những giá trị chung: khát vọng chinh phục, tinh thần đổi mới và niềm tin vào sức mạnh của thể thao trong việc kết nối con người. Với adidas, đây là bước tiến tiếp theo trong hành trình đồng hành với hệ sinh thái bóng đá Việt Nam, hướng đến việc mang những tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ trong nước. Hà Nội FC cũng là câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có quan hệ hợp tác với adidas – thương hiệu đồ thể thao hàng đầu thế giới.

Đại diện Hà Nội FC cho biết việc hợp tác với adidas mang ý nghĩa đặc biệt trong cột mốc 20 năm của câu lạc bộ: “Đây là một dấu mốc có ý nghĩa không chỉ với riêng Hà Nội FC, khi lần đầu tiên một câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ hợp tác tài trợ trang phục với adidas. Đối với chúng tôi, đây không đơn thuần là việc thay đổi một thương hiệu xuất hiện trên áo đấu. Sự hợp tác với adidas còn thể hiện khát vọng của Hà Nội FC trong việc từng bước nâng cao các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, từ hình ảnh, trang phục thi đấu, tập luyện, phát triển thương hiệu cho tới việc đưa các sản phẩm chính hãng của CLB đến gần hơn với người hâm mộ”.

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Bộ sưu tập trang phục thi đấu của Hà Nội FC ở mùa giải 2026/27

Nhân dịp công bố quan hệ đối tác, adidas và Hà Nội FC cũng chính thức giới thiệu bộ sưu tập áo đấu mùa giải mới, lấy cảm hứng từ hành trình 20 năm của câu lạc bộ và tinh thần hướng tới chương tiếp theo. Với concept “HUYỀN THOẠI KHOÁC CHƯƠNG MỚI – LEGEND WEAR THE NEXT CHAPTER”, bộ sưu tập là sự giao thoa giữa những giá trị đã làm nên bản sắc của Hà Nội FC và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. “Huyền thoại” không chỉ được tạo nên từ những dấu ấn đã qua, mà còn được viết tiếp qua mỗi thế hệ cầu thủ, người hâm mộ và những chương mới của đội bóng.

Bộ sưu tập gồm ba thiết kế mang ba câu chuyện riêng, đại diện cho hành trình của Hà Nội FC trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Home Kit với sắc Royal Purple tiếp tục kế thừa màu tím đặc trưng, tôn vinh bản sắc và niềm tự hào của đội bóng Thủ đô. Away Kit nổi bật với tông Victory Gold, đại diện cho khát vọng chiến thắng và tinh thần chinh phục. Trong khi đó, Third Kit với sắc Pearl White mang tinh thần hiện đại, hướng đến thế hệ người hâm mộ trẻ và những cách thể hiện tình yêu bóng đá trong đời sống thường nhật.

Hà Nội FC sẵn sàng cho mùa giải 2026/27

Cùng với lễ công bố quan hệ đối tác với adidas, Hà Nội FC tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27 và tri ân các đối tác, nhà tài trợ đã đồng hành cùng đội bóng Thủ đô, trong đó có T&T Homes, Vinawind, Vietravel Airlines… Đây là dịp để CLB giới thiệu diện mạo, lực lượng và quyết tâm trước thềm mùa giải mới.

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Hà Nội FC tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27

Sau hai thập kỷ hình thành và phát triển, Hà Nội FC đã tạo dựng được vị thế đặc biệt tại bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp Quốc gia. Những thành tích đó vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội bóng Thủ đô trong hành trình tiếp theo.

Bước vào mùa giải 2026/27, Hà Nội FC xác định tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật, sự đoàn kết và khát vọng chiến thắng sẽ là những giá trị xuyên suốt hành trình của toàn đội. Mục tiêu của CLB là cạnh tranh ở nhóm đầu, hướng tới những thành tích cao nhất tại các giải đấu tham dự, đồng thời tiếp tục xây dựng một tập thể có chiều sâu và sức cạnh tranh lâu dài.

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Mùa giải 2026/27 cũng đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong hành trình xây dựng đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell. Với kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện ở môi trường bóng đá quốc tế, HLV Harry Kewell cùng Ban huấn luyện đã có quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó tập trung vào việc xây dựng lối chơi, nâng cao tính cạnh tranh trong đội hình và tạo ra sự cân bằng giữa kinh nghiệm với sức trẻ.

Bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Hà Nội FC tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Việc duy trì một lực lượng kế cận chất lượng, tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ phát triển trong môi trường bóng đá đỉnh cao tiếp tục là một trong những nền tảng quan trọng trong định hướng phát triển lâu dài của đội bóng.

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Mùa giải mới cũng là dịp Hà Nội FC tiếp tục củng cố sự gắn kết với các đối tác, nhà tài trợ và cộng đồng người hâm mộ - những nguồn lực quan trọng đồng hành cùng đội bóng trong suốt hành trình phát triển. Sự hiện diện của adidas cùng các nhà tài trợ truyền thống và đối tác của CLB không chỉ góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc ngoài sân cỏ, mà còn tiếp thêm động lực để đội bóng hướng tới những chuẩn mực chuyên nghiệp cao hơn.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho Hà Nội FC ở mùa giải 2026/27 là rất lớn. Với thầy trò HLV Harry Kewell, đó không phải là áp lực mà là động lực để đội bóng Thủ đô nỗ lực nhiều hơn trong từng trận đấu, mang đến những màn trình diễn xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ và hướng tới những thành tích cao nhất trong mùa giải mới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết và xuất quân mùa giải mới của Hà Nội FC:

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Dấu ấn của Hà Nội FC ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Dấu ấn của Hà Nội FC ở ASEAN Cup 2026: Thành Chung, Xuân Mạnh đá chính cả 8 trận; Hai Long ghi bàn ở chung kết; Hoàng Hên tỏa sáng trước Thái Lan. Phía sau chức vô địch của ĐT Việt Nam còn có những dấu nối đáng chú ý từ Hà Nội FC và hành trình đầu tư bóng đá kéo dài suốt 20 năm của ông Đỗ Quang Hiển.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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