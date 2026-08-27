Dấu ấn Hà Nội FC

Tối 26/8 tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Đây là lần thứ tư bóng đá Việt Nam bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường khu vực, nhưng là lần đầu tiên đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Trong đội hình nâng cúp có những cầu thủ đến từ nhiều CLB, nhiều trung tâm đào tạo khác nhau. Đó là kết quả của cả một hệ thống bóng đá, từ các địa phương, CLB cho tới đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, nhìn vào hành trình của một nhóm cầu thủ nổi bật tại giải đấu năm nay, có thể nhận ra một điểm giao khá thú vị: Hà Nội FC và rộng hơn là quá trình đầu tư bóng đá trong hai thập niên của ông Đỗ Quang Hiển.

Thành Chung, Xuân Mạnh: 8 trận không vắng mặt

Hà Nội FC đóng góp 4 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, gồm Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên.

Con số 4 không phải quá lớn nếu chỉ tính về quân số. Tuy nhiên, vai trò thực tế của những cầu thủ này trong hành trình vô địch của ĐT Việt Nam lại rất đáng chú ý.

Thành Chung và Xuân Mạnh cùng đá chính cả 8 trận. Trung vệ Thành Chung chỉ rời sân ở phút 63 trong trận mở màn thắng Timor Leste 7-0, sau đó chơi trọn vẹn 7 trận còn lại. Tổng cộng, cầu thủ của Hà Nội FC có 693 phút trên sân.

Xuân Mạnh cũng hiện diện trong đội hình xuất phát xuyên suốt giải đấu. Anh thi đấu 76 phút trước Timor Leste, 79 phút trước Campuchia và chơi đủ thời gian ở 6 trận còn lại, đạt tổng cộng 695 phút. Những con số ấy đưa Thành Chung và Xuân Mạnh vào nhóm cầu thủ được HLV Kim Sang Sik sử dụng nhiều nhất tại ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, họ đến Hà Nội FC bằng hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Thành Chung là sản phẩm của hệ thống đào tạo Hà Nội FC, từng bước trưởng thành để trở thành một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam.

Dấu ấn của Hà Nội FC ở ASEAN Cup 2026

Xuân Mạnh lại trưởng thành từ SLNA trước khi gia nhập Hà Nội FC. Việc anh duy trì phong độ và trở thành lựa chọn thường xuyên ở đội tuyển cho thấy vai trò của một CLB chuyên nghiệp không chỉ nằm ở việc tự đào tạo cầu thủ, mà còn ở khả năng tạo môi trường để những cầu thủ đến từ nơi khác tiếp tục phát triển.

Nguyễn Hai Long là một trường hợp tương tự.

Tiền vệ này trưởng thành trong màu áo Than Quảng Ninh, sau đó chuyển tới Hà Nội FC và từng bước khẳng định mình.

Tại ASEAN Cup 2026, Hai Long ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh xuất hiện ở chung kết lượt đi giữa Thái Lan và ĐT Việt Nam trên sân Rajamangala.

Phút 58, Hai Long cùng Quang Hải được HLV Kim Sang Sik tung vào sân. Từ đường chuyền dài của Văn Hậu, Đình Bắc khống chế bóng rồi đánh gót tinh tế để Hai Long thoát xuống ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam chỉ sau 4 phút có mặt trên sân.

7 phút sau, một cầu thủ Hà Nội FC khác là Hoàng Hên thực hiện đường chuyền kiến tạo để Quang Hải volley một chạm đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ trong hai bàn thắng, xuất hiện một chuỗi liên kết khá đặc biệt: Hai Long và Hoàng Hên đang khoác áo Hà Nội FC; Quang Hải và Văn Hậu từng trưởng thành tại đội bóng thủ đô.

Đến trận lượt về tại Mỹ Đình, Hoàng Hên tiếp tục tạo dấu ấn lớn. Phút 52, cú dứt điểm của anh đưa bóng đập cột, sau đó bật vào thủ môn Chatchai Bootprom rồi đi vào lưới, giúp ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 trong thời điểm Thái Lan đang tạo ra sức ép rất lớn. Sau trận đấu, Hoàng Hên được ban tổ chức bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Như vậy, dấu ấn của 4 cầu thủ Hà Nội FC không đơn thuần nằm ở việc được triệu tập. Thành Chung, Xuân Mạnh là những trụ cột xuyên suốt giải đấu, trong khi Hai Long và Hoàng Hên trực tiếp tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh và nền tảng từ Hà Nội FC

Nếu mở rộng phạm vi khỏi những cầu thủ hiện tại, mối liên hệ với Hà Nội FC còn rõ hơn.

Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh hiện khoác áo Công an Hà Nội, nhưng cả ba đều trải qua một quãng thời gian quan trọng trong sự nghiệp tại Hà Nội FC.

Quang Hải trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng thủ đô, sau đó trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất của CLB trước khi xuất ngoại rồi trở lại Việt Nam. Văn Hậu được đưa lên đội một từ rất sớm và nhanh chóng khẳng định vị trí. Bùi Hoàng Việt Anh cũng đi lên từ hệ thống đào tạo Hà Nội trước khi trở thành một trung vệ đáng chú ý tại V-League.

Các cầu thủ có thể chuyển CLB trong sự nghiệp, nhưng nền tảng đào tạo và quá trình phát triển ban đầu vẫn là một phần không thể tách rời trong hành trình của họ. Điều này được thể hiện khá rõ trong chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Văn Hậu là người thực hiện đường chuyền từ phần sân nhà, mở đầu cho tình huống dẫn tới bàn thắng của Hai Long. Quang Hải vào sân trong hiệp 2 và trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Ở trận chung kết lượt về, Văn Hậu tiếp tục đá chính, còn Quang Hải được sử dụng trong hiệp 2.

Nếu tính cả những cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC và những người từng có quãng thời gian dài trưởng thành tại đây, ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 có 7 cái tên liên quan trực tiếp: Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên, Quang Hải, Văn Hậu và Việt Anh.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở Hàng Đẫy.

Đình Bắc và một dấu nối từ Quảng Nam

Nguyễn Đình Bắc chưa từng khoác áo đội một Hà Nội FC. Tuy nhiên, hành trình của Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 lại gắn với một phần khác trong quá trình đầu tư bóng đá của ông Đỗ Quang Hiển.

Đình Bắc từng có giai đoạn không được giữ lại tại lò đào tạo SLNA do hạn chế về thể hình. Anh phải tạm dừng bóng đá để trở lại việc học văn hóa. Năm 2020, cầu thủ quê Nghệ An vào Quảng Nam và gia nhập hệ thống đào tạo trẻ tại đây.

Giữa mùa giải 2022, Đình Bắc được đưa lên đội một. Đến năm 2023, anh thực sự bùng nổ với 7 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trong 13 trận, góp công lớn giúp Quảng Nam trở lại V-League và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất.

Đáng chú ý, giai đoạn Đình Bắc được đào tạo và phát triển tại Quảng Nam cũng là thời điểm hệ thống bóng đá trẻ của đội bóng này nhận được sự hỗ trợ tài chính từ ông Đỗ Quang Hiển, qua đó duy trì hoạt động ăn tập và thi đấu của các tuyến trẻ.

Tất nhiên, sẽ không chính xác nếu cho rằng một cá nhân hay một nguồn tài chính nào đó “tạo ra” Đình Bắc. Sự trưởng thành của cầu thủ là kết quả từ chính nỗ lực của anh, từ gia đình, các HLV, đồng đội và môi trường đào tạo. Nhưng có một thực tế: sau khi con đường ở SLNA khép lại, Đình Bắc đã tìm thấy tại Quảng Nam một môi trường để tiếp tục theo đuổi bóng đá. Việc duy trì môi trường ấy cần những nguồn lực tài chính đủ ổn định.

6 năm sau ngày đặt chân tới Quảng Nam, Đình Bắc khép lại ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng, đồng Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

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Trước trận chung kết lượt về, anh còn có 3 đường kiến tạo, trong đó cú đánh gót cho Hai Long ghi bàn tại Rajamangala là một trong những pha phối hợp đẹp nhất của ĐT Việt Nam tại giải đấu.

Câu chuyện Đình Bắc cho thấy một lát cắt khác của đầu tư bóng đá. Một cầu thủ được nuôi dưỡng trong một hệ thống không nhất thiết sau này phải thi đấu cho đội bóng của người đã bỏ nguồn lực đầu tư. Anh có thể chuyển đến CLB khác, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn là nơi hưởng thành quả cuối cùng.

20 năm và những giá trị vượt khỏi một CLB

Tháng 6 vừa qua, Hà Nội FC kỷ niệm 20 năm thành lập. Năm 2006, đội bóng khi đó mang tên Hà Nội T&T bắt đầu hành trình từ giải hạng Ba. Chỉ trong ba mùa giải, đội thăng ba hạng để góp mặt tại V-League. Năm 2010, Hà Nội T&T lần đầu tiên vô địch quốc gia.

Hai thập niên là quãng thời gian đủ dài để đánh giá một dự án bóng đá không chỉ bằng những chiếc cúp. Hà Nội FC đã đào tạo ra nhiều cầu thủ, trong đó có những người sau này rời CLB nhưng vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia. Đội bóng cũng tiếp nhận những cầu thủ được đào tạo ở những môi trường khác như Xuân Mạnh, Hai Long hay Hoàng Hên và tạo điều kiện để họ tiếp tục hoàn thiện mình.

Bên ngoài Hà Nội FC, dòng đầu tư còn đi tới những hệ thống bóng đá khác như Quảng Nam, nơi Đình Bắc từng có cơ hội xây dựng lại sự nghiệp sau một giai đoạn tưởng như phải rời xa bóng đá chuyên nghiệp.

Vì vậy, nếu nhìn vào Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên, Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh và Đình Bắc tại ASEAN Cup năm nay, có thể thấy nhiều con đường khác nhau cuối cùng cùng hội tụ trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Có người được đào tạo từ nhỏ ở Hà Nội.

Có người trưởng thành ở CLB khác rồi chuyển đến Hà Nội FC.

Có người đã rời đội bóng thủ đô.

Và có người chưa từng khoác áo Hà Nội FC nhưng từng phát triển trong một hệ thống bóng đá nhận nguồn lực đầu tư từ ông Đỗ Quang Hiển.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 trước hết thuộc về đội tuyển Việt Nam, là thành quả chung của các cầu thủ, ban huấn luyện cùng rất nhiều CLB, trung tâm đào tạo và những người làm bóng đá trên cả nước.

Nhưng trong bức tranh chung ấy, những dấu nối nói trên cũng gợi ra một giá trị khác của việc đầu tư dài hạn cho bóng đá. Đó không chỉ là số danh hiệu mà một CLB giành được hay số cầu thủ đang khoác áo đội bóng ấy. Quan trọng hơn là sau nhiều năm, những cầu thủ được đào tạo, phát triển hoặc tạo điều kiện có thể tiếp tục đi trên những con đường khác nhau và cuối cùng đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Tối 26/8, chiếc cúp được các cầu thủ Việt Nam nâng lên trên sân Mỹ Đình. Và phía sau chiếc cúp ấy, bên cạnh rất nhiều câu chuyện khác của bóng đá Việt Nam, còn có thể nhận ra những dấu ấn của một hành trình đầu tư đã kéo dài suốt 20 năm.