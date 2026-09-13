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Chung kết FVPL Summer 2026: Khẳng định vị thế của FC Online Việt Nam

Chủ Nhật, 14:18, 13/09/2026
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VOV.VN - Vòng Chung Kết FVPL Summer 2026 diễn ra tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình Hà Nội để tìm ra những đội xuất sắc nhất đại diện FC Online Việt Nam thi đấu giải FC Pro Champions Cup diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10/2026.

Vòng Chung Kết FVPL Summer 2026 quy tụ bốn đội đã xuất sắc vượt qua hành trình thi đấu cam go trước đó để tìm ra đội chinh phục chiếc khiên vô địch FVPL Summer 2026.

chung ket fvpl summer 2026 khang dinh vi the cua fc online viet nam hinh anh 1
Ảnh: BTC. 

Danh sách các đội tham dự VCK FVPL Summer 2026: 

NK FC Online tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những thế lực hàng đầu FC Online Việt Nam, với bộ đôi Thành Man – Lê Hà Anh Tuấn (LHAT) tiếp tục là những nhân tố tạo nên khác biệt.

ForFunBrother trở thành bất ngờ đáng chú ý của mùa giải khi tập thể trẻ trung này liên tục vượt qua các thử thách và là đội tuyển đầu tiên giành quyền góp mặt tại Vòng Chung Kết.

TA Global mang đến hình ảnh của một tập thể giàu cá tính, luôn sẵn sàng tạo ra khác biệt bằng những màn trình diễn bùng nổ ở thời điểm quan trọng.

AMITA FC thể hiện bản lĩnh của một đội tuyển không dễ bị khuất phục khi vượt qua hành trình đầy gian nan tại Knockout để trở thành cái tên cuối cùng hoàn thiện Top 4.

chung ket fvpl summer 2026 khang dinh vi the cua fc online viet nam hinh anh 2
Các CĐV đến theo dõi giải đấu. (Ảnh: BTC). 

Với chủ đề “RISE TO INFINITY”, FVPL Summer 2026 truyền tải tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Mỗi cột mốc đạt được không phải là điểm kết thúc mà tiếp tục trở thành điểm khởi đầu cho những mục tiêu và tham vọng lớn hơn.

Ngày thi đấu Chung Kết sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu giữa ForFunBrother và NK FC Online tại Chung kết nhánh thắng. Ngay sau đó, TA Global và AMITA FC sẽ bước vào trận đấu sinh tử tại Bán kết nhánh thua. Bốn đội tuyển, bốn hành trình khác nhau, nhưng chỉ một cái tên có thể trở thành nhà vô địch FVPL Summer 2026.

Đặc biệt, Quán quân và Á quân FVPL Summer 2026 sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế FC Pro Champions Cup diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10. Đây là cơ hội để những đại diện xuất sắc nhất tiếp tục khẳng định vị thế của FC Online Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Một số hình ảnh thi đấu tại sự kiên (Ảnh: BTC). 

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Phạm Ngọc/VOV.VN
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