Sôi động vòng chung kết giải đấu FVSL Summer 2026

FC Mobile Vietnam Super League 2026 là giải đấu thể thao điện tử (Esports) chuyên nghiệp cấp quốc gia đầu tiên dành riêng cho tựa game bóng đá EA Sports FC Mobile tại Việt Nam do Garena phát hành.

Không khí sôi động tại sự kiện. (Ảnh: BTC).

Sau hành trình căng thẳng từ vòng loại, sáu cái tên cuối cùng bước vào cuộc chiến quyết định để chinh phục chiếc cúp vô địch FVSL Summer 2026

Danh sách các VĐV vào thi đấu vòng chung kết:

Anh Tú bước vào Chung kết với vị thế của một trong những tuyển thủ hàng đầu FC Mobile Việt Nam. Sau chức vô địch FVSL Spring 2026, Anh Tú tiếp tục tạo dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành ngôi Á quân thế giới, khẳng định bản lĩnh và khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Hoàng Bảo tiếp tục duy trì phong độ ổn định và cho thấy vị thế của một ứng viên hàng đầu sau thành tích Top 8 thế giới tại đấu trường quốc tế.

Gia Nam mang đến sức trẻ cùng sự tự tin, tiếp tục chứng minh tiềm năng của một trong những gương mặt nổi bật sau chức vô địch INVITATION CUP 2026.

Công Đạo là cái tên giàu kinh nghiệm, luôn sở hữu khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Bá Quốc cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng đấu và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại sân khấu Chung kết.

Thái Việt trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của mùa giải với phong độ ấn tượng và khát khao khẳng định bản thân.

Sáu tuyển thủ, sáu hành trình khác nhau, nhưng tất cả đều cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất: trở thành Nhà vô địch FVSL Summer 2026.

Ảnh: BTC.

Ngày Chung kết tiếp tục diễn ra theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua. Sau kết quả tại Knock-out, Anh Tú và Hoàng Bảo tiếp tục hành trình tại nhánh thắng, trong khi Gia Nam, Bá Quốc, Công Đạo và Thái Việt sẽ bước vào những cuộc đối đầu sinh tử tại nhánh thua. Từng trận đấu sẽ tiếp tục thu hẹp cuộc cạnh tranh cho đến khi chỉ còn hai tuyển thủ cuối cùng bước vào trận chiến quyết định cho chiếc cúp vô địch.

Đặc biệt, kết quả tại FVSL Summer 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình quốc tế của FC Mobile Việt Nam. Hai tuyển thủ còn lại góp mặt trong Top 4 chung cuộc sẽ cùng Anh Tú và Hoàng Bảo đại diện Việt Nam tham dự FC Mobile Pro Championship, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10/2026.

Các VĐV tham gia tranh tài.

Với Anh Tú – Á quân thế giới, Hoàng Bảo – Top 8 thế giới, cùng hai đại diện xuất sắc được xác định tại FVSL Summer 2026, đội hình Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu cạnh tranh với những tuyển thủ hàng đầu trên đấu trường quốc tế.

Không chỉ mang đến những màn tranh tài quyết định của mùa giải, Chung kết FVSL Summer 2026 còn là một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên cộng đồng FC Mobile tại Hà Nội được trực tiếp hòa mình vào một sự kiện offline quy mô lớn của bộ môn.

Niềm vui chiến thắng. (Ảnh: BTC).

Khán giả tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các booth game và hoạt động tương tác, nhận merchandise, giftcode cùng nhiều phần quà, đồng thời trực tiếp cổ vũ cho những tuyển thủ hàng đầu Việt Nam trên sân khấu Chung kết.