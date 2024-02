Chuyển nhượng mùa Đông 2024 và xu thế mua sắm của các đội bóng

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông “im ắng”



Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2024 của bóng đá cấp CLB đã kết thúc vào đầu tháng 2 với rất ít những bản hợp đồng lớn mà giới hâm mộ vẫn gọi là ‘’bom tấn’’. Nhiều CLB lớn còn gần như không tham gia bất cứ hoạt động mua sắm nhân sự nào trong 1 tháng mà đáng lẽ ra họ có thể bổ sung nhân sự cho giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải.

Những thương vụ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2024 có giá trị khiêm tốn so với những kỳ chuyển nhượng trước đó.

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, thương vụ đắt giá nhất là việc sao trẻ người Brazil - Vitor Roque chuyển đến Barca từ Athletico Paranaense với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 30 triệu Euro. Tuy nhiên thực tế đây là cuộc chuyển nhượng đã được thống nhất từ tháng 7/2023 và kỳ chuyển nhượng đầu năm 2024 chỉ là thời điểm những thỏa thuận giữa các bên có hiệu lực.



Nếu so với 2 kỳ chuyển nhượng mùa Đông gần nhất trước đó, con số 30 triệu Euro của mà Barca chi ra cho Vitor Roque là thấp hơn rất nhiều so với 120 triệu Euro Chelsea bỏ ra mua Enzo Fernandez năm ngoái hay Juventus cũng chi đến 70 triệu Euro để mua Dušan Vlahović năm 2022.



Vậy tại sao Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2024 lại kém ‘’hấp dẫn’’ các CLB hàng đầu đến như vậy? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này nhưng có 2 lý do chính đáng được bàn đến.

Không có ''bom tấn'' như trường hợp của Enzo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2024. (Ảnh: Getty).

Thứ nhất, đó là lực lượng của các ‘’đại gia’’ đã tương đối ổn định và nhu cầu bổ sung cầu thủ không phải là quá lớn. Những CLB như Man City, Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid, Inter Milan… đều đã có đội hình được xây dựng từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái và về cơ bản họ vẫn đang vận hành tốt nên những sự bổ sung đắt giá là không thật cần thiết, nhất là khi những bản hợp đồng trong mùa Đông vẫn thường được biết đến với độ rủi ro lớn.



Một số CLB lớn vẫn thực hiện mua sắm nhưng hầu hết đó là những bản hợp đồng với các cầu thủ trẻ, mang tính quy hoạch nhiều hơn cho tương lai thay vì là những thương vụ có thể mang đến những giá trị ngay lập tức.



Thứ hai, UEFA cùng các LĐBĐ thành viên như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đang thắt chặt việc thực hiện nghiêm túc luật công bằng tài chính. Những án phạt đã được đưa ra mà nổi bật nhất mới đây chính là việc Everton ở Ngoại hạng Anh bị trừ đến 10 điểm. Điều này buộc các CLB, ngay cả những đội bóng hàng đầu cũng phải cân nhắc trong việc mua sắm cầu thủ. Trước khi nghĩ đến việc mua những gương mặt mới, các đội bóng luôn nghĩ đến việc bán bớt nhân sự hiện tại trước khi mua cầu thủ mới. Thêm vào đó, tình hình kinh tế khó khăn chung trên toàn thế giới cũng khiến việc giao dịch, chuyển nhượng cầu thủ của các CLB cũng phải "cân đo, đong điếm" rất nhiều mới có thể đặt bút ký.



Xu thế mua sắm của các CLB và kỳ chuyển nhượng khó đoán Hè 2024



Với những phân tích kể trên, có thể thấy xu thế mua sắm của các CLB hàng đầu châu Âu trong thời gian tới mà cụ thể là kỳ chuyển nhượng Hè 2024 sẽ là tích cực tìm những cầu thủ ở các vị trì còn thiếu thay vì bổ sung ồ ạt. Ví dụ Arsenal đang thiếu một tiền đạo đẳng cấp thì gần như chắc chắn Pháo thủ sẽ phải nỗ lực để đưa về sân Emirates một chân sút lợi hại trong mùa Hè tới sau khi bỏ lỡ thời cơ bổ sung ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.



Nhiều ràng buộc liên quan đến công tác chuyển nhượng sẽ khiến các CLB lớn dè dặt hơn trong việc chi tiền mua cầu thủ hàng loạt. Cách Chelsea đã làm trong năm 2023 với gần 500 triệu Euro được tung ra để đưa những cầu thủ, trong đó có cả những vị trí họ không thật sự cần thiết như trường hợp của Caicedo hay Lavia sẽ gần như khó lặp lại trong mùa Hè tới nếu không có những đột biến quá lớn xảy ra.

Người hâm mộ chờ đợi Mbappe đến Real Madrid vào mùa Hè 2024.

Dù vậy, thị trường chuyển nhượng mùa Hè kéo dài đến gần 3 tháng và các CLB có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, chuẩn bị cả về tiền bạc cũng như chiến lược chuyển nhượng. Thêm vào đó, mùa Hè năm nay dù có thể không được chứng kiến nhiều thương vụ quá lớn mang tính ‘’bom tấn’’ nhưng vẫn có thể xảy ra những cuộc chuyển nhượng đáng chú ý như Mbappe có thể đến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do hay Liverpool sẽ có thêm những sự thay đổi sau khi chia tay HLV Klopp. Tất cả những điều đó hứa hẹn sẽ tạo nên một kỳ chuyển nhượng Hè 2024 không hề dễ để dự doán.



Tất nhiên, vẫn còn 4 tháng nữa mới đến kỳ chuyển nhượng Hè 2024 và năm nay lại có một giải đấu lớn là EURO nên mọi dự đoán lúc này đều quá sớm. Hãy cùng chờ đợi và hy vọng một kỳ chuyển nhượng Hè 2024 đáng xem, đáng theo dõi hơn so với những gì đã diễn ra trong tháng 1, 2/2024 ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.