Chuyển nhượng V-League 2023: Sao Hà Nội FC gia nhập Đà Nẵng

Sao Hà Nội FC gia nhập Đà Nẵng: Trưa 15/6/2023, phía Hà Nội FC ra thông báo chính thức chia tay chân sút Lucao. Chỉ ít ngày sau khi rời đội bóng Thủ đô, tiền đạo người Brazil đã tìm được bên đỗ mới.

Đà Nẵng chính thức công bố bản hợp đồng với Lucao.

Theo đó, Lucao đã ký hợp đồng đến hết mùa giải với Đà Nẵng. Mục tiêu của chân sút từng khoác áo U20 Atletico sẽ là giúp đội bóng sông Hàn có thể trụ hạng sau khi mùa giải 2023 kết thúc.

Công an Hà Nội cân nhắc chia tay cựu cầu thủ Arsenal: CLB Công an Hà Nội nhiều khả năng sẽ chia tay cựu cầu thủ Arsenal - trung vệ Elton Monteiro. Từ đầu mùa giải, cầu thủ này mới có 5 lần ra sân ở V-League. Thực tế, Elton Monteiro chỉ ở lại với Công an Hà Nội khi chân sút Tsoumou chấn thương, không thể thi đấu ở phần cuối giai đoạn 1 của mùa giải. Giờ đây, khi Tsoumou đã bình phục, Elton Monteiro gần như sẽ phải chia tay.

Hà Nội FC nhắm tuyển thủ Hàn Quốc: Để đảm bảo lực lượng dự Cúp C1 châu Á, Hà Nội FC đang gấp rút tìm kiếm một ngoại binh châu Á. Cầu thủ mà đội ĐKVĐ V-League nhắm đến là Lee Jae Ik, gương mặt từng có thời gian thi đấu cho ĐT Hàn Quốc. Lee Jae Ik hiện đang là đồng đội của Văn Toàn ở CLB Seoul E-Land./.