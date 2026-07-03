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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Bất ngờ với tân binh của HAGL

Thứ Sáu, 08:28, 03/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League mới nhất, HAGL chuẩn bị đón bản hợp đồng mới là một cầu thủ ít người nghĩ đến.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, HAGL chuẩn bị đón bản hợp đồng mới là cầu thủ người Brazil - Wendel Rosas Nogueira Junior. 

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Wendel chuẩn bị gia nhập HAGL. (Ảnh: Confianca). 

Đáng chú ý, cầu thủ này chỉ thi đấu cho đội bóng hạng Ba của Brazil - Confianca trước khi chuyển đến HAGL. Đây sẽ là thông tin tạo nên dấu hỏi về chất lượng của ngoại binh này. 

CLB Confianca xác nhận trên trang chủ: "Chúng tôi thông báo đã chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng tiền vệ Wendel Jr sang HAGL (Việt Nam). Đội bóng Brazil đã đồng ý với mức phí chuyển nhượng và tạo điều kiện để cầu thủ hoàn tất các thủ tục gia nhập đội bóng mới. 

Chúng tôi cảm ơn Wendel Jr. vì những đóng góp trong thời gian khoác áo đội bóng, đồng thời chúc anh gặt hái nhiều thành công trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp cũng như ở thử thách mới tại bóng đá Việt Nam cùng HAGL". 

Wendel Jr sở hữu chiều cao 1m80. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, anh còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền đạo cắm và tiền đạo lùi.

Sau mùa giải 2025/2026 vất vả trụ hạng, HAGL hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng, đặc biệt là ngoại binh. Với sự có mặt của Wendel, nhiều khả năng tiền vệ Marciel sẽ chia tay đội chủ sân Pleiku. 

PV/VOV.VN
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