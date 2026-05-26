"Thầy" Vũ Tiến Thành chia tay Ninh Bình FC, trở lại giải cứu HAGL?

GĐKT Vũ Tiến Thành đã chính thức nói lời chia tay Ninh Bình FC sau quãng thời gian 2 tháng làm việc theo dạng “biệt phái” từ HAGL. Nhà cầm quân này cập bến đội bóng Cố đô ở giai đoạn 2 mùa giải và ban đầu đảm nhận vai trò HLV trưởng trước khi chuyển sang vị trí Giám đốc kỹ thuật khi HLV Bae Ji Won xuất hiện.

Dưới dấu ấn của ông Thành, Ninh Bình FC đã dần vượt qua giai đoạn khó khăn để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026. Thành tích ấn tượng này giúp đội bóng Cố đô rộng cửa cạnh tranh tấm huy chương đồng ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất.

Theo nhiều nguồn tin, ông Vũ Tiến Thành sẽ sớm trở lại HAGL trong bối cảnh đội bóng phố Núi đang đối diện áp lực trụ hạng lớn. Sau 24 vòng đấu, HAGL chỉ hơn nhóm nguy hiểm khoảng cách mong manh và đứng trước nguy cơ phải đá play-off nếu sảy chân ở chặng cuối.

Thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng khi chỉ giành 1 điểm trong 3 vòng gần nhất. Việc không tận dụng được cơ hội trước các đối thủ nhóm dưới khiến HAGL rơi vào thế khó đúng thời điểm quyết định.

Ở hai vòng cuối, đội chủ sân Pleiku phải lần lượt chạm trán Hà Nội FC và CLB TP.HCM, những đối thủ đều khát điểm cho mục tiêu riêng. Nếu không giành được kết quả khả quan, nguy cơ rơi vào trận play-off trụ hạng gần như là điều khó tránh khỏi với HAGL.

