Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hải Phòng FC có động thái bất ngờ

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tối 29/6, Hải Phòng FC đã công bố hàng loạt tân binh chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Milan Makaric, người đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho Đà Nẵng ở mùa giải trước.

Ảnh: Hải Phòng FC.

Tiền đạo người Serbia này sở hữu thể hình lý tưởng cùng bản lý lịch thi đấu ấn tượng, được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn sắc bén trên hàng công của Hải Phòng FC.

Bên cạnh suất ngoại binh chất lượng, Hải Phòng FC cũng chiêu mộ hàng loạt cầu thủ nội như Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Tú, Huỳnh Tuấn Vũ, Hồ Viết Đại. Trong đó, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Tú đến với sân Lạch Tray theo dạng cho mượn từ Thể Công Viettel.

Việc công bố 6 tân binh đầu tiên mới chỉ là bước khởi đầu cho một kế hoạch dài hơi của Hải Phòng FC trong mùa giải mới sau khi đội bóng này đã chia tay HLV Chu Đình Nghiêm và hàng loạt cầu thủ sau khi mùa bóng 2025/2026 kết thúc.

Quãng thời gian chuẩn bị trước thềm mùa giải 2026/2027 vẫn còn khá dài và thị trường chuyển nhượng tại V-League vẫn đang mở cửa. Chắc chắn, số tân binh của Hải Phòng FC mùa tới sẽ không dừng lại ở con số 6.