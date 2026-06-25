Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định chia tay trung vệ thép

Trong thông báo mới nhất, CLB Nam Định xác định chia tay trung vệ Lucas Alves, người đầu quân cho đội chủ sân Thiên Trường vào tháng 2/2024. Trong thời gian khoác áo Nam Định, Lucas Alves được đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp.

Cầu thủ người Brazil chiến đấu hết mình trong mỗi trận đấu, không chỉ lăn xả trong phòng ngự mà còn nhiều lần lao lên tấn công, mang về những bàn thắng quý giá. Lucas Alves trở thành một phần quan trọng của Nam Định trong giai đoạn rực rỡ nhất với hai chức vô địch V-League liên tiếp mùa 2023/24, 2024/25, một chức vô địch Siêu Cup 2024 và cùng đội mang hình ảnh bóng đá thành Nam ra đấu trường quốc tế ở AFC Champions League Two, Shopee Cup.

CLB Nam Định chia tay trung vệ Lucas Alves.

Chia sẻ trong ngày chia tay đội bóng thành Nam, Lucas Alves cho biết: “Tôi yêu Nam Định. Tôi yêu mảnh đất Nam Định. Con trai tôi cũng chào đời ở đây. Quãng thời gian khoác áo Nam Định thật đẹp”.

Về phía CLB Nam Định, đội bóng này cũng gửi lời cảm ơn tới Lucas Alves: “Nam Định xin cảm ơn Lucas Alves vì tất cả cống hiến, sự chuyên nghiệp, tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc và những khoảnh khắc tuyệt vời anh đã mang đến cho đội và người hâm mộ. Chúc Lucas Alves cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường mới. Dù ở bất cứ nơi đâu, Lucas Alves sẽ mãi là một phần trong lịch sử của Nam Định”.