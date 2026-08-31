Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Bắc Ninh FC chiêu mộ tiền vệ Việt kiều

Thông báo trên trang chủ, Bắc Ninh FC chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ Việt kiều Reece Minh-Kai Gaylor. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường sức mạnh đội hình trước thềm mùa giải V-League 2026/27.

Reece Minh-Kai Gaylor sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1m77 cùng nền tảng thể lực ấn tượng. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Mỹ được đánh giá cao ở tốc độ, khả năng di chuyển và hỗ trợ tấn công từ tuyến giữa.

Reece Minh-Kai Gaylor đầu quân cho Bắc Ninh FC ở mùa giải 2026/27. (Ảnh: Bắc Ninh FC)

Trước khi trở về Việt Nam, Minh-Kai từng có thời gian đào tạo tại Schalke 04 và thi đấu ở Thụy Điển trong màu áo AFC Eskilstuna. Đáng chú ý, Minh-Kai cũng từng có quãng thời gian tập luyện trong màu áo CLB Nam Định, trước khi quyết định gia nhập Bắc Ninh FC để tìm kiếm cơ hội phát triển lâu dài.

Sự xuất hiện của Minh-Kai là một phần trong kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ tuyến giữa của Bắc Ninh FC. Trước đó, đội bóng này đã bổ sung nhiều cái tên đáng chú ý như Pierre Lamothe, Lương Hoàng Nam và Lê Tiến Anh.

Không chỉ tăng cường lực lượng, Bắc Ninh FC còn tiến hành thanh lọc đội hình với hàng loạt cái tên chia tay sau mùa giải 2025/26. Những sự ra đi đáng chú ý gồm Huỳnh Tuấn Linh, Trương Văn Thiết hay Hà Đức Chinh.

Ở chiều ngược lại, đội bóng tân binh V-League 2026/27 chiêu mộ nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm nhằm gia cố các tuyến. Hàng thủ có thêm những gương mặt như Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, trong khi khung gỗ được bổ sung Nguyễn Văn Công.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh FC cũng đầu tư mạnh vào ngoại binh với ba cầu thủ Brazil, trong đó có tiền vệ Vitao và tiền đạo Brenner Marlos. Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh FC đang cho thấy tham vọng rõ rệt ngay mùa đầu tiên góp mặt tại V-League.

Theo lịch thi đấu vòng 1 V-League 2026/27, Bắc Ninh FC sẽ có chuyến hành quân đến làm khách trên sân Vinh của SLNA lúc 18h00 ngày 16/9.