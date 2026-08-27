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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nhà vô địch ASEAN Cup 2026 có bến đỗ mới bất ngờ

Thứ Năm, 14:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, cầu thủ vừa cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 bất ngờ có bến đỗ mới.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, trung vệ Đinh Quang Kiệt, cầu thủ vừa cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ chuyển từ CLB HAGL đến thi đấu cho CLB CA TP.HCM trong thời gian tới. 

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Quang Kiệt (số 4) khi bước lên bục nhận cúp vô địch ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam. (Ảnh: Dương Thuật). 

Đinh Quang Kiệt năm nay mới 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Trung vệ cao 1m95 đã được HLV Kim Sang Sik đưa vào sân thi đấu trong trận ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về. 

Việc chuyển sang CLB CA TP.HCM sẽ giúp Đinh Quang Kiệt có thêm thời gian thi đấu ở các giải đỉnh cao do mùa giải tới đội bóng này sẽ thi đấu cả Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải tới. 

Đến với CLB CA TP.HCM, Đinh Quang Kiệt sẽ sát cánh cùng những người đồng đội như Lê Giang Patrik hay Khổng Minh Gia Bảo, những người vừa cùng ĐT Việt Nam đăng quang ở ASEAN Cup 2026. 

Trước khi đến với CLB CA TP.HCM, Quang Kiệt đã có 2 mùa giải ra sân ở V-League cho HAGL với tổng cộng gần 3.000 phút và 33 trận được tranh tài ở sân chơi số một cấp CLB của bóng đá Việt Nam. 

PV/VOV.VN
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