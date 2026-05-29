CLB CAHN đối mặt bài toán khó ở trận tranh suất dự Cúp C1 châu Á

CLB CAHN sẽ gặp thử thách lớn tại vòng play-off Cúp C1 châu Á 2026/2027 khi đối đầu với Adelaide United (Australia). Trận đấu mang tính “một mất một còn” dự kiến diễn ra ngày 11/8 trên sân Hindmarsh, nơi đội thắng giành vé vào chơi ở vòng bảng Cúp C1 châu Á, còn đội thua phải xuống chơi ở Cúp C2 châu Á.

Việc phải thi đấu trên sân khách khiến đại diện V-League gặp bất lợi không nhỏ. Nguyên nhân đến từ việc bóng đá Australia có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng các CLB châu Á, qua đó giúp Adelaide United nắm quyền đăng cai trận play-off.

Adelaide United không phải đối thủ dễ chịu khi vừa giành ngôi Á quân A-League 2025/2026. Đội bóng Australia nổi tiếng với lối chơi tốc độ, pressing cường độ cao cùng nền tảng thể lực sung mãn, từng vào tới chung kết Cúp C1 châu Á 2008.

Đáng chú ý, hàng công của đội bóng Australia sở hữu chân sút trẻ Luka Jovanovic, người đã ghi 11 bàn ở mùa giải vừa qua. Khả năng chuyển trạng thái nhanh và chơi trực diện của tiền đạo này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ CLB CAHN.

Dù vậy, cơ hội không phải không có với thầy trò HLV Mano Polking. Nhà vô địch V-League 2025/2026 đang đạt phong độ cao với lối chơi kiểm soát bóng hiện đại cùng dàn cầu thủ chất lượng như Leo Artur, Alan, Quang Hải hay Đình Bắc.

Tinh thần hưng phấn sau chức vô địch V-League là điểm tựa lớn của CLB CAHN trước chuyến làm khách đầy giông bão. Nếu duy trì được sự kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một “cú sốc” ngay trên đất Australia.