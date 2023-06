CLB Công an Hà Nội thiệt quân ở vòng 13 V-League 2023

Cuối tuần này, vòng 13 V-League 2023 sẽ diễn ra. Đây sẽ là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi. BTC mới đây đã xác nhận có 4 cầu thủ sẽ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận có ý nghĩa quyết định này.

Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội) phải nghỉ thi đấu vòng 13 V-League 2023. (Ảnh: Duy Đức).

Theo đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội) là một trong số những cầu thủ bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở các trận đấu đã qua. Tấn Tài chiếm vị trí quan trọng trong đội hình CLB Công an Hà Nội khi đã ra sân đủ 12 trận từ đầu mùa giải.



Chính sự có mặt của Tấn Tài đã "giải phóng" nhiệm vụ phòng ngự cho Văn Thanh, giúp cựu cầu thủ HAGL sở hữu phong độ cao với những bàn thắng và các pha kiến tạo liên tiếp. Việc Tấn Tài phải nghỉ thi đấu ở vòng 13 khiến CLB Công an Hà Nội phải có những điều chỉnh về nhân sự cũng như cách thi đấu trong trận gặp Đà Nẵng.

Ngoài Tấn Tài, 3 gương mặt khác không thể ra sân vòng 13 do án kỷ luật gồm có: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Đặng Văn Tới (Hải Phòng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel FC) và Janclesio (Hà Tĩnh).