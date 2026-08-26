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Cơ hội chiêm ngưỡng cúp Ngoại hạng Anh nguyên bản tại Hà Nội

Thứ Tư, 10:55, 26/08/2026
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VOV.VN - Sau gần một thập kỷ, chiếc cúp nguyên bản của giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại Việt Nam, mang đến cho người hâm mộ cơ hội chiêm ngưỡng và hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của một trong những giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Trên hành trình mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, FPT Play sẽ tổ chức một ngày hội đặc biệt, giới thiệu chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh đến người hâm mộ trong nước. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 30/8 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và cũng là điểm dừng chân duy nhất tại Việt Nam trên hành trình Trophy Tour toàn cầu của Premier League.

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Với tinh thần “Bring It Home - Cúp Ngoại hạng Anh chính thức về Việt Nam”, sự kiện mở cửa hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. Không gian sự kiện sẽ bắt đầu đón khách từ 15 giờ và chính thức bắt đầu từ 19 giờ cùng ngày. Tại đây, người hâm mộ sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng và check-in cùng chiếc cúp Premier League huyền thoại, vật phẩm gắn liền với lịch sử hơn 130 năm của giải đấu bóng đá hàng đầu nước Anh.

Trong thời gian tham quan, khách tham dự còn có thể trải nghiệm hàng loạt hoạt động trò chơi tại các gian hàng để nhận các phần hấp dẫn của FPT Play. Đặc biệt, người hâm mộ có thể thưởng thức phần trình diễn các ca khúc sôi động qua phần trình diễn của các anh trai, anh tài, chị đẹp, em xinh nổi tiếng như Anh Tú, Kay Trần, Trang Pháp và LyLy…

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Tâm điểm sự kiện là hoạt động xem chung (watch party) màn so tài giữa hai đội Chelsea và Brighton & Hove Albion. Đây là một trong số các trận cầu tâm điểm thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2026/27 với sự góp mặt của một thành viên Big 6. Chelsea bước vào mùa giải mới với tham vọng trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu sau giai đoạn đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, hứa hẹn cống hiến một màn trình diễn bùng nổ tại không gian phố đi bộ.

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FPT Play hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông Ngoại hạng Anh, kéo dài đến hết mùa giải 2030/31. Mùa giải 2026/27 là mùa đầu tiên FPT Play phát sóng trọn vẹn trên cả hai phương thức IPTV và OTT với chất lượng hình ảnh lên đến 4K, phục vụ người hâm mộ trên đa dạng thiết bị từ Smart TV, Smartphone đến FPT Play Box và PC/Tablet.

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Phạm Ngọc/VOV.VN
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