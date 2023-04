Sáng 27/4, đội bóng Công an Hà Nội đã chính thức công bố quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV trưởng Paulo Foiani. Đây là thông tin đã được dự báo từ trước khi liên tục xuất hiện những tin đồn cho rằng nhà cầm quân người Brazil sẽ chia tay đại diện V-League.

Công an Hà Nội chính thức chia tay HLV Foiani. (Ảnh: CAHNFC).

Theo thông báo từ phía Công an Hà Nội, do một vài lý do khách quan đến từ đôi bên, như việc HLV Paulo Foiani gặp phải một vài trở ngại nhất định về cuộc sống bên ngoài sân cỏ nên công việc của nhà cầm quân này tại Công an Hà Nội diễn ra không suôn sẻ. Bản thân ông Foiani cũng thừa nhận chưa hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn đầu mùa giải.

Trước mắt, Công an Hà Nội sẽ được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền, ông Flavio Da Silva Cruz. Cựu trợ lý của HLV Foiani từng cầm sa bàn chỉ đạo trong chiến thắng 4-0 của CLB Công an Hà Nội trước đối thủ Nam Định trên sân Hàng Đẫy tối ngày 16/4 vừa qua.

Hiện tại, V-League 2023 đang trong quãng thời gian nghỉ. Khi giải đấu quay trở lại từ ngày 18/5 tới, Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân Thống Nhất của CLB TP.HCM./.