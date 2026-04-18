Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26: Níu giữ hy vọng

Thứ Bảy, 15:57, 18/04/2026
VOV.VN - Vòng 19 V-League 2025/26 là cơ hội để những đội bóng đang ở gần nhóm “cầm đèn đỏ” tích luỹ điểm số nhằm tiến gần đến nhóm an toàn.

Vòng 19 V League 2025/26 được đánh giá có thể mang tính chất quyết định cho cả hai cuộc đua vô địch và trụ hạng. Đáng chú ý, một cái tên nằm trong nhóm đua trụ hạng là HAGL vừa phải giành điểm để nỗ lực ở lại V-League mùa sau, cũng vừa tác động trực tiếp đến cuộc đua vô địch khi làm khách trên sân của Thể Công Viettel.

Trong bối cảnh hai đội cuối bảng là PVF-CAND cùng Đà Nẵng gặp đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, đây là cơ hội để các đội bóng đứng trên cố gắng giành điểm để “tách tốp”. Những đội bóng như Hà Tĩnh, HAGL hay Thanh Hoá nếu giành trọn 3 điểm ở vòng này sẽ có cơ hội rất lớn để trụ hạng thành công khi V-League đang đi đến giai đoạn quyết định.

HAGL vừa tự quyết trong cuộc đua trụ hạng, vừa có sức ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch ở vòng 19 V-League 2025/26.

Tuy nhiên, thách thức với cả ba đội bóng này cũng không hề nhỏ. Như đã nhắc ở trên, HAGL sẽ có trận đấu đầy khó khăn khi chạm trán Thể Công Viettel trên sân khách, đội đang cần chiến thắng để tiếp tục đua vô địch. Điều đó khiến ngay cả việc giành được 1 điểm cũng là nhiệm vụ không dễ dàng với HAGL.

Thanh Hoá vắng đến 3 cầu thủ vì thẻ phạt khi tiếp đón SLNA, đội bóng cũng chưa thực sự an toàn. Vì vậy dù được thi đấu trên sân nhà, Thanh Hoá cũng không dễ để giành chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ.

Hà Tĩnh là đội có cơ hội để giành chiến thắng cao nhất, qua đó tiến đến “nhóm an toàn” khi tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà. Hải Phòng không có phong độ tốt trong các trận đấu sân khách tại V-League mùa này với 6 thua, 1 hoà và chỉ 1 chiến thắng. Điều đó là cơ sở để Hà Tĩnh nỗ lực giành trọn 3 điểm, qua đó đứng ở vị trí tương đối an toàn sau vòng 19.

Dù cơ hội chiến thắng là khó khăn nhưng cả PVF-CAND cũng như Đà Nẵng cần nỗ lực để tự cứu mình. Đá trên sân của Ninh Bình, PVF-CAND chỉ cần giành được 1 điểm cũng là thành công lớn. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng phải nỗ lực giành điểm khi được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Nam Định để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Như Đạt/VOV.VN
Chức vô địch của U15 Hà Nội - Mảnh ghép hoàn hảo cho cột mốc 20 năm của Hà Nội FC

VOV.VN - Trong niềm tự hào hướng về cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Nội FC, đội Trẻ U15 Hà Nội đã gửi tới người hâm mộ Thủ đô một món quà không thể ngọt ngào hơn: chức vô địch Vòng chung kết U15 Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4: Ninh Bình thắng đậm trước PVF-CAND

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình có chiến thắng đậm khi tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà.

CAHN củng cố hàng thủ trước vòng 19 V-League 2025/26

VOV.VN - CAHN tiếp tục có động thái củng cố hàng phòng ngự trước chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM tại vòng 19 V-League 2025/26.

