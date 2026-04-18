CAHN củng cố hàng thủ trước vòng 19 V-League 2025/26

Thứ Bảy, 10:48, 18/04/2026
VOV.VN - CAHN tiếp tục có động thái củng cố hàng phòng ngự trước chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM tại vòng 19 V-League 2025/26.

Trước vòng 19 V League, CAHN đã có động thái nhằm củng cố lực lượng trong tương lai khi gia hạn hợp đồng với một loạt cầu thủ, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sau Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng, CAHN tiếp tục gia hạn hợp đồng với một mảnh ghép quan trọng ở hàng thủ là Bùi Hoàng Việt Anh.

cahn cung co hang thu truoc vong 19 v-league 2025 26 hinh anh 1
Bùi Hoàng Việt Anh gia hạn với CAHN đến năm 2028.

CAHN đã chính thức gia hạn hợp đồng với Bùi Hoàng Việt Anh đến năm 2028, qua đó tiếp tục giữ nguyên bộ khung đang làm nên thành công trong thời gian qua thêm ít nhất hai mùa giải.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC, Bùi Hoàng Việt Anh ra mắt V-League trong màu áo Hà Tĩnh theo dạng cho mượn năm 2018. Đến năm 2023, Việt Anh gia nhập CAHN và nhanh chóng trở thành mảnh ghép quan trọng ở hàng thủ đội bóng Thủ đô.

Trong màu áo CAHN, Việt Anh từng vô địch cúp Quốc gia 2024/25, Siêu cúp Quốc gia 2025 và á quân cúp C1 Đông Nam Á 2024/25. Mùa này, Việt Anh cùng CAHN đang có cơ hội rất lớn để vô địch V-League.

Tại vòng 19, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu sẽ vắng mặt trong trận đấu trên sân khách gặp CLB CA TP.HCM do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Như Đạt/VOV.VN
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4, sôi động những trận đấu của các giải đấu hàng đầu cấp CLB tại Việt Nam.

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Hà Nội FC thổi lửa vào cuộc đua top 3 sau chiến thắng 4-2 trước CLB TP.HCM.

VOV.VN - Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T tổ chức Lễ vinh danh các nhà vô địch U15 Quốc gia 2026 trên sân vận động Hàng Đẫy vào tối 17/4.

