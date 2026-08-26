Cựu sao MU sang Việt Nam thi đấu

Tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2026/27, đại diện bóng đá Việt Nam là Thể Công Viettel nằm ở bảng E cùng FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và đội thắng trong cặp plau-off giữa Persib Bandung (Indonesia) vs Manila Digger (Philippines).

Đáng chú ý, việc tiền vệ Juan Mata khoác áo Melbourne Victory giúp người hâm mộ Việt Nam có cơ hội chứng kiến một ngôi sao từng chơi ở đỉnh cao châu Âu thi đấu tại sân Hàng Đẫy. Trận đấu giữa Thể Công Viettel và đại diện Australia vì thế trở thành tâm điểm đáng chờ đợi của vòng bảng.

Tiền vệ Juan Mata trong màu áo CLB Melbourne Victory. (Ảnh: Melbourne Victory FC)

Juan Mata là sản phẩm của lò đào tạo Real Madrid Castilla trước khi thi đấu chuyên nghiệp tại Valencia. Sau đó, Mata từng khoác áo Chelsea và MU, nơi tiền vệ này ghi dấu ấn đậm nét tại Ngoại hạng Anh.

Sau khi rời châu Âu, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục hành trình thi đấu tại nhiều giải đấu khác nhau. Juan Mata lần lượt khoác áo Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers và hiện tại là Melbourne Victory.

Theo thống kê của chuyên trang Transfersmark, Juan Mata đã thi đấu tổng cộng 699 trận ở cấp độ CLB (ra sân tổng cộng 46.481 phút), ghi 148 bàn và thực hiện 166 pha kiến tạo. Hiện tại, Mata được Transfersmark định giá 350.000 Euro.

Về thành tích trong sự nghiệp, Juan Mata từng cùng Valencia 1 lần vô địch Copa del Rey. Đồng thời, tiền vệ 38 tuổi còn cùng Chelsea giành 1 chức vô địch FA Cup, 1 Cúp C1 châu Âu và 1 Cúp C2 châu Âu. Trong màu áo MU, tiền vệ sinh năm 1988 có 1 chức vô địch FA Cup, 1 League Cup, 1 Siêu cúp Anh và 1 Cúp C2 châu Âu.

Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel sẽ tiếp đón Melbourne Victory vào ngày 16/9 trên sân vận động Hàng Đẫy. Sau đó, hai câu lạc bộ sẽ tái đấu trên sân của đội bóng Australia vào ngày 25/11.

Vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27 bắt đầu từ ngày 15/9/2026, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Vòng bảng sẽ khép lại vào ngày 9/12/2026. Vòng 1/8 diễn ra từ ngày 9 đến 18/2/2027, tứ kết từ 2 đến 18/3, bán kết từ 6 đến 14/4, trong khi trận chung kết dự kiến tổ chức ngày 15/5/2027.