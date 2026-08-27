Đà Nẵng một đêm không ngủ mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam

Ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, người hâm mộ, kể cả người dân Đà Nẵng và khách du lịch là người nước ngoài đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Cờ Tổ quốc, băng rôn mang dòng chữ "Việt Nam vô địch" đỏ rực tung bay trên mọi nẻo đường phố Đà Nẵng. Tiếng hò reo, tiếng còi hơi và còi xe inh ỏi, huyên náo đường phố.

Bạn Đỗ Khánh Quốc cùng bạn bè xuống đường mừng chiến thắng đội nhà bày tỏ cảm xúc: “Em thấy rất vui khi Việt Nam vẫn giữ vững chức vô địch ASSEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem bóng đá ở đây và thấy mọi người rất thích thú. Em hy vọng không chỉ ngày hôm nay mà các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng như vậy. Em đi ăn mừng thôi. Chúng ta xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Các bạn hãy nhờ mình đi cổ vũ thì hãy làm chủ tốc độ, đội mũ bảo hiểm và nhớ đã uống rượu bia không lái xe”.

Cảnh sát giao thông trực chốt

Người dân đổ xuống đường ăn mừng

Các bạn trẻ mang cở Tổ quốc xuống đường mừng chiến thắng đội tuyển

Tại hầu hết các tuyến phố, từ trung tâm phường Tam Kỳ (trước đây là thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ), phố cổ Hội An và đặc biệt tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, hàng vạn người dân đi xe ô tô, xe máy cổ vũ, ăn mừng chiến thắng đội nhà.

Cầu Rồng đông đen người dân cổ vũ, mừng chiến thắng đội tuyển

Các con phố đông kín người tham gia cổ vũ đội nhà chiến thắng

Để đảm bảo cho người dân đi cổ vũ an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cử cán bộ trực chốt tại các ngã tư, giao lộ đường lớn để điều tiết giao thông, tạo điều kiện người dân đi ăn mừng được an toàn, thuận tiện. Trung tá Tăng Đức Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng trực chốt ở phường Sơn Trà khuyến cáo: “Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra và đứng chốt trên tất cả các tuyến đường trọng điểm của thành phố để bảo vệ cho người dân cổ vũ an toàn nhất, nhưng cũng vẫn phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mong rằng người hâm mộ tham gia cổ vũ nhưng điều khiển phương tiện phải cẩn thận, giữ khoảng cách, cổ vũ văn minh đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh để chúng ta có niềm vui trọn vẹn”.