Đà Nẵng tăng cường an ninh, điều tiết giao thông đêm Gala "Tổ quốc bình yên"

Chương trình nghệ thuật Gala “Tổ quốc bình yên” sẽ được truyền hình trực tiếp tại sân khấu chính ở bờ Đông Cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Chương trình có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, gồm nhiều lực lượng, học sinh, sinh viên… Đáng chú ý, tại khu vực cầu Rồng – biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, các phân cảnh hành động được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động những cuộc đấu trí, truy bắt tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống.

Các nghệ sĩ tái hiện lại lịch sử 80 năm lực lượng An ninh Nhân dân thông qua các chương trình nghệ thuật.

Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và chất liệu lịch sử, chương trình sẽ tái hiện hành trình 8 thập kỷ đầy gian khổ nhưng vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, ôn lại những ngày đầu đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, các chuyên án điệp báo trong lòng địch, những trận tuyến không tiếng súng trên không gian mạng, tất cả được khắc họa bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc.

Trong đó, hình tượng người chiến sĩ an ninh hiện lên xuyên suốt với phẩm chất “Bản lĩnh – Nhạy bén – Vì bình yên nhân dân”. Những câu chuyện về các nữ điệp báo kiên trung, những căn cứ cách mạng trong lòng dân hay các chuyên án bảo vệ an ninh kinh tế, chủ quyền biển đảo sẽ được chuyển tải vừa chân thực, vừa giàu tính nghệ thuật.

Tập luyện phân cảnh hành động trên sông Hàn với sự tham gia của cano, xuồng cao tốc.

Căn cứ tình hình mật độ, lưu lượng phương tiện, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ linh hoạt cấm đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Hà Thị Thân - Triệu Việt Vương).

Khi thực hiện việc cấm đường, người dân có thể đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo. Bên cạnh đó, các lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng được tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Chúng tôi tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị của Bộ Công an để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chương trình Gala và những nơi tổ chức trưng bày cũng như những nơi diễn ra các hoạt động. Thứ hai, chúng tôi tổ chức tuần tra, kiểm soát kết hợp với hệ thống chỉ huy điều khiển giao thông qua trung tâm tín hiệu đèn để điều tiết giao thông kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân, du khách”, Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.