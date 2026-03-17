Đà Nẵng tổn thất lực lượng trước trận tứ kết Cúp Quốc gia với Nam Định

CLB Đà Nẵng đang chật vật trụ hạng ở sân chơi V-League, nhưng đoàn quân của HLV Đức Tuấn vẫn đang tranh tài ở đấu trường Cúp Quốc gia 2025/2026, nơi đội bóng này lọt vào tứ kết gặp CLB Nam Định.

Ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026, CLB Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội chủ sân Chi Lăng lại không có được lực lượng mạnh nhất. Theo đó, HLV Đức Tuấn không có sự phụ vụ của Hồng Phúc vì tích lũy đủ thẻ vàng.

Đà Nẵng mất trụ cột ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 (Ảnh: VPF).

Hồng Phúc là một trong những trụ cột của Đà Nẵng ở mùa giải năm nay. Cầu thủ này ra sân tổng cộng 16 trận trên mọi đấu trường, ghi được 2 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo. Do đó, sự vắng mặt của Hồng Phúc ít nhiều sẽ khiến Đà Nẵng bị ảnh hưởng.

Theo thông báo từ VPF, ngoài trường hợp của Hồng Phúc thì HLV Việt Thắng của Đà Nai bị cấm chỉ đạo vì án treo giò. Trong khi đó, huấn luyện viên thể lực của Thể Công Viettel là Wagner Ellwanger cũng vắng mặt vì tích lũy đủ thẻ vàng.