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Đình Bắc đủ sức chơi bóng tại J-League

Thứ Tư, 08:41, 14/10/2026
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VOV.VN - Thủ môn Tomoki Hayakawa của Kashima Antlers dành nhiều lời khen cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bên phía Công an Hà Nội (CAHN), đồng thời tin rằng chân sút Việt Nam đủ khả năng thi đấu tại J-League nhờ thể hình, kỹ thuật và tiềm năng phát triển.

Đình Bắc được thủ môn Nhật Bản đánh giá đủ sức chơi tại J-League

Chia sẻ với truyền thông sau trận CAHN 0-1 Kashima Antlers, thủ môn Tomoki Hayakawa, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đánh giá Đình Bắc đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Kashima Antlers bằng khả năng áp sát và tranh chấp quyết liệt.

Tomoki Hayakawa đánh giá: “Tiền đạo số 9 của CAHN là một cầu thủ có thể hình rất cao lớn và sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt. Anh ấy đã tạo ra sức ép rất lớn lên hàng phòng ngự của chúng tôi bằng khả năng áp sát và tranh chấp quyết liệt. Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Kashima Antlers”.

Dinh bac du suc choi bong tai j-league hinh anh 1
Đình Bắc được thủ môn đối phương khen ngợi (Ảnh: Hoài Thương).

Đáng chú ý, Tomoki Hayakawa cho rằng Đình Bắc có đủ năng lực để thử sức tại giải đấu hàng đầu Nhật Bản trong tương lai: “Tôi không rõ anh ấy sẽ thi đấu cho CLB nào trong tương lai, nhưng với tiềm năng và năng lực hiện tại, tôi tin anh ấy hoàn toàn đủ trình độ để chơi bóng tại J-League”.

Nhận xét từ thủ môn Kashima Antlers là sự ghi nhận dành cho Đình Bắc sau màn thể hiện trước đại diện Nhật Bản. Khả năng tranh chấp, gây áp lực và xử lý bóng của tiền đạo CAHN đã khiến cho hàng thủ của Kashima Antlers gặp nhiều khó khăn.

Về phía CAHN, với thất bại trước Kashima Antlers, đại diện Việt Nam có trận thua thứ hai liên tiếp ở sân chơi danh giá nhất châu Á. Nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, CAHN phải cải thiện những vấn đề của mình ở những lượt trận sắp tới.

PV/VOV.VN
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