Đình Bắc tiếp tục thăng tiến ở cuộc đua Vua phá lưới V-League

Ở vòng 21 V-League, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục nối dài chuỗi ngày ghi bàn ở V-League khi anh ghi tên lên bảng tỷ số trong trận đấu CLB CAHN thắng Hải Phòng FC 2-0.

Với pha ghi bàn trên sân Lạch Tray, Đình Bắc đã có 8 bàn thắng ở V-League năm nay và tiếp tục thăng tiến ở cuộc đua Vua phá lưới V-League 2025/2026.

Cầu thủ sinh năm 2004 chỉ còn kém Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC) đúng 1 bàn thắng. So với đồng đội và người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2025/2026 là Alan (14 bàn), Đình Bắc còn kém 6 pha lập công.

Phong độ cao hiện tại của Đình Bắc hoàn toàn có thể được duy trì trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải khi Alan cùng Leo Artur mới trở lại sau chấn thương và vẫn cần phải quản lý số phút thi đấu,

CLB CAHN hiện tại đã ở rất gần chức vô địch V-League 2025/2026 khi họ đã có 54 điểm, tạm hơn đội xếp sau 12 điểm trong khi phía trước mùa giải còn 5 vòng đấu.

Ở lượt trận tiếp theo, CLB CAHN sẽ có trận đấu đáng chú ý với Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Đây là cơ hội để Đình Bắc tiếp tục ghi bàn.